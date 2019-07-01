【NBA】迪安捷奴羅素勢頂薪加盟勇士　伊古達拉或被交易至灰熊

Jumper
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NBA交易停不了！勇士在總決賽不敵速龍，三連霸夢碎後，杜蘭特決定跳出合約，勇士乘機重建球隊，羅致因K艾榮加盟而被籃網放棄的迪安捷奴羅素（D’Angelo Russell）。不過，勇士需要將隊中「老大哥」伊古達拉成交易籌碼，騰出薪金以簽入羅素，同時意味勇士的「Hamptons Five」組合即將瓦解。

現年23歲的羅素，在今季表現大躍進，常規賽場均交出21.1分及7個助攻的職業生涯新高，使他在今季首度成為全明星球員。不過，因為杜蘭特與K艾榮即將加盟籃網，使他原本的正選位置深受影響，而羅素亦成為限制自由身球員（Restricted Free Agent），一度盛傳他將重返湖人的懷抱。

羅素受K艾榮將加盟籃網的影響，大有機會離隊他投。（Getty Images）

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迪安捷奴羅素去季常規賽場均21分以上，季後賽場均19.4分。（資料圖片）

根據《ESPN》記者Adrian Wojnarowski的消息透露，勇士與籃網已達成共識，羅素將以1.17億美元的頂薪，與勇士簽約4年。不過，勇士必須要為羅素騰出薪酬空間，使隊中的「老大哥」伊古達拉成為犧牲品，勇士以伊古達拉及多個未來選秀權交易至灰熊。伊古達拉由2013年效力勇士，助球隊3度奪得總冠軍外，在2015年亦成為總決賽的最有價值球員。

伊古達拉是勇士的「老大哥」，曾奪2015年的總決賽MVP。（Getty Images）

隨杜蘭特及伊古達拉即將離隊，而由以上二人加上史堤芬居里﹑K湯臣及祖蒙特格連組成的「Hamptons Five」陣容，將會告一段落。這個陣容助勇士連續3季打入總決賽，可惜在今年不敵速龍，未能完成三連霸偉業。一旦羅素的交易完成，勇士勢將進入新時代，由「浪花兄弟」繼續成為球隊的主力，配合羅素與祖蒙特格連，力爭再奪總冠軍。

勇士的「Hamptons Five」帶領球隊連續3年打入總決賽，可惜在今年「斷纜」，未能取得冠軍。（Getty Images）

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