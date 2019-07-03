【單車】法國雪山辦極地賽　過百人衝落山炒車　網民：像蟻一樣

冰天雪地踩單車會發生什麼事？ 「The Mountain of Hell 2019」全山路單車賽於阿爾卑斯山一滑雪度假村舉行，700名車手要跑過全程15英里的賽道，在一個大斜坡發生炒車，過百名車手跌倒，奇蹟地無人受傷，法國車手Kilian Bron至少避免兩次意外，終以32分鐘極速完成賽事。

今次賽事全長15英里，雪地、冰、石地都有，更充滿急彎，難度相當高，車手們落山坡高度達8530尺，而且首段斜路斜度非比尋常，近乎完全結冰的路面十分難以控制，其中一名車手失控，橫行撞上另一名車手，引發了骨牌效應，其他車手見前方路況混亂，紛紛收掣，但都已經太遲，相繼滑倒。

700名車手衝落首段斜路。（網上圖片）

首名車手失控撞上旁邊另一名車手，引發大炒車意外。（網上圖片）

由於坡度太斜加上路面太滑，有車手未能起身，索性抱起單車滑下去，英國單車網《Bikesy》報道：「當700名車手衝落山，感覺就似是勒芒24小時耐力賽起步情景一樣，認為有人會炒車是正常的，但這完全是另一個層次。」雖然過百人炒車，但據了解未有任何人受傷。有網民指情景如蟻一樣，又有人說「在這樣的冰雪路面踩單車，你還會預測有什麼事可以發生？」

部分車手未能起身，更有人直接抱起單車滑下去。（網上圖片）

法國車手兩避意外奪標

法國的Kilian Bron最後以少於32分鐘率先衝線，網上片段可見他為首批落山的車手，避過大炒車之外，在中途亦避開了一名倒地後在他身旁起身的車手。除了避開意外，Bron贏得冠軍的另一原因，就是在較平坦或輕微上山的路段，發揮比其他前列車手出色。縱使有時落斜被對手拋離，但他每每在路段有變的情況下，比其他車手快一步適應路況，亦是他勝出的一大原因。

冠軍車手Kilian Bron。（Kilian Bron Facebook）

Bron在一段上斜路段全力抽車爬頭取得領先位置後，雖然曾被人追上，但再次於上山展示爬坡功力取回領先，轉入普通山地路段就一放絕塵，最終率先回到終點。