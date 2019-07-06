【世大運】乒乓男團闖8強撼中國　男花蔡俊彥今挾最高排名出擊

拿玻里世界大學運動會周五展開次日賽事，女飛魚譚凱琳成功躋身100米自由泳複賽並名列第12，失落決賽席位。男子乒乓球隊則在團體賽晉身8強，將與強敵中國隊爭奪4強入場券。

次日賽事，亞運游泳代表陳健樂與譚凱琳雙雙在女子100米自由泳初賽出擊，前者游出57.26秒無緣複賽，惟主項蝶泳的她游出個人最佳時間，表示會是周日出戰100米蝶泳前的強心針。譚凱琳則以56.38秒晉身複賽，最終游出更快時間56.28秒、總排名第12位。乒乓球隊亦成功晉級，以洪振軒、梁灝程、潘尚熙組成的男團在小組先後以3：0擊敗英國與斯里蘭卡，首名出線16強後再以3：0輕取智利，今日下午4時將與中國對壘力爭4強資格。女團則小組次名出線後敗予英國，未能晉身8強。

陳健樂表示在自由泳初賽游出不俗時間，對周日的主項100米蝶泳打下強心針。（資料圖片／李澤彤攝）

同日網球港將也分途出擊，亞運女單8強球手、今屆6號種子的張瑋桓（Eudice）在64強擊敗瑞典球手Rebecca Gustafsson，將與同樣闖入32強的男單球手唐嘉傑轉戰雙打賽事。

港隊劍擊主將吳浩天則在男子重劍個人賽64強止步，鄭曉為亦在女子花劍個人賽32強敗陣。而開幕禮持旗手、以最高世界排名出戰的劍手蔡俊彥，將在今日香港時間下午於男花個人賽小組賽登場，前世少劍后張藝馨亦會在女佩個人賽亮相。

平行木選手吳思言挾初賽第6名晉身決賽，將在周日力爭獎牌。（由大專體育協會提供）

乒乓女團次名出線後敗予英國，16強止步。（由大專體育協會提供）