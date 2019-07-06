【世大運】蔡俊彥花劍個人賽64強止步　寄望世錦賽重拾勇態

「現在只能相信努力便可以重拾狀態。」香港劍擊代表蔡俊彥今日出戰拿玻里世界大學運動會花劍個人賽事，在64強不敵排名比自己低141位的日本劍手上野優斗，收拾心情後將在本月中的劍擊世錦賽再接再厲。

21歲的蔡俊彥（右）在上月的亞錦賽後，世界排名升至23位。（資料圖片／梁鵬威攝）

上屆在世大運男花個人賽32強止步的蔡俊彥，今屆挾最高排名出戰，於分組賽過關斬將晉級，惟最後於64強以8：15不敵19歲日本新星上野優斗，意外提早下馬。「我打得很差喎。」透過訊息訪問時，他加了個哭笑不得的Emoji說道。在小組賽6戰中以兩勝驚險晉級，他賽後坦言其劍擊生涯像是過山車般高低起伏：「我想每個運動員都會經歷高與低，而我的生涯就像是過山車般。」

14歲便贏得亞青冠軍、其後的亞青銅牌、世青第5、青奧銀牌；去年代表港隊在雅加達亞運會摘下團體銀牌，今年5月初聯同隊友歷史性勇奪聖彼堡站世界盃銀牌，兩星期後再於上海大獎賽添銅。雖然在上月的亞錦賽個人賽16強止步，最新世界排名仍上升至23位。「升得快、跌得快，然後再升高點，又再跌得重點。根據過往經驗，如要爬回起來重拾最高峯狀態，便是要保持正面，不要再鑽牛角尖。」他坦言這一刻對自己失去信心：「感覺有點迷失，不知道劍擊是什麼。」

蔡俊彥獲委任為今屆港隊持旗手。（由大專體育協會提供）

狀態有高低起伏是運動員每天都會經歷的事，21歲的蔡俊彥雖對比賽表現難掩失望，仍相信本月13日展開的劍擊世錦賽能走出瓶頸：「現在的我只能繼續努力，保持耐性，或者在緊接的世錦賽便可以重拾狀態。」

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