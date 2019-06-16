【劍擊．亞錦賽】男子花劍奪銅 連續12年有牌 女子佩劍8強輸一分

香港男子花劍隊力爭歷來首面亞錦賽團體金牌，可惜未能圓夢，4強面對東道主日本，以36：45不敵，獲得一面銅牌，主將張家朗以一銀一銅完成今屆亞錦賽。

劍擊亞錦賽來到第四天賽事，各項團體賽陸續展開。「男花」去年殺入決賽奪銀創驚喜，在崔浩然退役下，今年以張家朗、張小倫、蔡俊彥和楊子加這個新陣容出戰，力爭歷來亞錦團體首金。港隊位列二號種子，直入8強，面對科威特以45：18輕勝，4強遇上東道主日本。主將張家朗於個人賽決賽不敵敷根崇裕摘銀，來到團體賽同樣負予日本，港隊以36：45告負，以一面銅牌完成亞錦賽團體賽事，連續12年奪亞錦團體獎牌。

張家朗（右起）、楊子加、張小倫、蔡俊彥在季軍戰以45:42力克韓國，以一面銅牌完成亞錦賽團體賽事。。（FIE）

蔡俊彥（左）為港隊摘銅。（FIE）

另外，由歐倩瑩、林衍蕙、張藝馨（Karen）及陳彥霏組成的女子佩劍團體，力爭連續3年在女佩團體奪得獎牌。

港隊被列為4號種子，16強以45︰26輕取越南，半準決賽硬撼哈薩克。港隊去年在雅加達亞運8強不敵哈薩克，無緣獎牌，今仗力求「復仇」。港隊在中段一度拉開7分優勢，歐倩瑩被對手以一段5︰10追至僅兩分落後，「守尾門」的張藝馨以3分領先進入最後一局。不過，張藝馨連失4分下反超前，及後Karen與哈薩克劍手打成44︰44平手，最後一劍被對手以「單燈」取分，1分憾負，未能「復仇」，再度無緣亞錦賽獎牌。

港隊「守尾門」的張藝馨（左），未能為港隊保住勝局，一劍憾負無緣獎牌。（FIE圖片）