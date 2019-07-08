【世大運】蝶后陳健樂世大最後探戈　加強速度轉戰世錦

拿玻里世大運游泳賽事，第4屆征戰的女飛魚陳健樂和19歲小將黃筠陶分途出擊，二人雖未能在本屆最後一項賽事打入決賽，仍在今屆寫下個人最佳紀錄，並為月中展開的韓國光州世錦賽作準備。

「蝶后」陳健樂在今日的200米自由泳初賽，以2分05.22秒完成，未能晉身複賽。今屆已完成50、100米蝶泳、以及100、200米自由泳所有賽事的她，坦言對主項的100米蝶泳成績不大滿意。她在周日（7日）100米蝶泳初賽，游出1分00.46秒，未能突破於2016年造出的59.7秒個人最佳時間，「今屆成績未如理想，特別是100蝶游得不大好，不過在100自游出自己最佳成績、200自亦是今季最佳，相信自己在訓練的正軌上」。

曾在2016年游泳世界盃打破香港短池100及200米蝶泳紀錄的她，將隨泳隊出戰12日展開的游泳世錦賽，「還有十多天便轉戰世錦，我在100蝶的前段速度還不夠快，所以返港後會針對加強速度。同時亦會為接力備戰，減低失誤不被對手拉開得太多」。

陳健樂坦言不太滿意主項100米蝶泳的表現。（資料圖片／Getty Images）

喜見黃筠陶破紀錄達奧運B標

雖然今屆未有取得獎牌，她亦為隊友黃筠陶（Toto）打破個人最佳成績感到開心，在世大運安排為室友的二人感情要好，這位隊中師姐更不時作「代言人」為記者更新賽果，可想而知其興奮心情。「與一班隊友參加世大運是開心的事，特別開心的是看到Toto打破PB，所以有時比賽都不是只看自己成績，隊友發揮得好也會很開心。」

陳健樂（右）與黃筠陶（左）在今屆世大運為室友，陳健樂為師妹取得好成績感到高興。（陳健樂提供）

「小背后」黃筠陶在周六的女子100米背泳初賽打破個人最佳紀錄，並挾該奧運B標時間晉級後游出1分01.29秒，其後於複賽游出1分01.30秒，以總排名第7躋身決賽，最終以1分01.45秒排第7完成。今日她在50米背泳初賽游出29.51秒，未能躋身複賽。於個人首屆世大運上雖與獎牌擦身而過，衝破3年瓶頸並達奧運B標更為高興。