【英超】安達靴里拉自白離曼聯原因　「不認同紅魔新角色定位」

安達靴里拉今夏離開曼聯轉投法甲豪門巴黎聖日耳門，近日解釋離開「紅魔」原因，直認跟球會方向有分歧，不認同領隊蘇斯克查安排的角色，雖然對方極力遊說留隊，但已太遲，已下決心轉投PSG。

靴里拉今夏離開奧脫福，結束5年賓主關係，以自由身轉投法甲PSG。這名西班牙中場表示自己雖然不喜歡舊事重提，但離隊確與蘇斯克查有關：「我不太喜歡回望過去，但球隊新方向與我在這計劃的角色及重要性確實有分歧。」

靴里拉2014年由畢爾包轉投曼聯，5個球季上陣189場，錄得20個入球，曾助球隊奪得英格蘭足總盃、聯賽盃及歐霸冠軍。

靴里拉自稱與球會在角色定位上有分歧才選擇離隊。（Getty Images）

靴里拉今夏結束與曼聯的5年賓主關係轉投PSG。（Getty Images）

曼聯與靴里拉續約談判多個月，最後依然破裂，雖然如此，靴里拉仍是十分感恩：「我（在曼聯）很高興，感激球隊、球迷及蘇斯克查，他極力遊說我留下來，但只是大家未能達成共識而已。當我決定去巴黎時，一切都已經太遲了。」

這名29歲中場又說：「效力曼聯5年十分精彩，上陣189場比賽代表我對教練來說是重要的球員，而且最佳球員獎（2016至17年球季曼聯最佳球員）令到一切變得更特別，我一生都會記住在這裏的一點一滴。」

靴里拉指蘇斯克查有嘗試挽留，但自己去意已決。（Getty Images）

靴里拉指離開曼聯就不會再為其他英格蘭球會效力，而且要離開紅魔，就要去等級差不多的球隊，所以才會選擇PSG。

今夏曼聯不止靴里拉與PSG扯上關係，門將迪基亞亦被傳成為PSG的「獵物」。不過靴里拉認為新東家門將水平十分高：「迪基亞是我的朋友，更是世上最佳門將之一，在我眼中是前三位，但PSG這裏已有兩名頂級門將了。艾路拿外還有剛在法蘭克福踢得不錯的奇雲查普，他一定要尊敬已經在這裏的球員，我預計二人下季一定會大放異采。」