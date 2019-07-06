【英超】曼聯中場普巴去意已決　經理人證實：所有人都知他的願望

究竟保羅普巴想不想離開曼聯？ 似乎有答案了。他的經理人拉奧拿接受英國傳媒訪問時，證實普巴想離開奧脫福，而且曼聯上下都知道普巴離隊的願望。

保羅普巴的經理人拉奧拿接受英國《泰晤士報》訪問時，首度證實普巴希望離開曼聯，他說：「所有人都知保羅想尋找新挑戰，我們正在處理這件事。大家都清楚保羅的感受。在球會中，由領隊到班主，都知道保羅的願望。」據報，皇家馬德里主帥施丹一直很欣賞普巴，巴黎聖日耳門亦希望將普巴帶回法國，還有報道指祖雲達斯想以保羅戴巴拿加錢的方式買普巴。

普巴的經理人拉奧拿證實，普巴想離開曼聯。（Getty Images）

曼聯已經開操，但普巴獲領隊蘇斯克查批准延長假期，所以未歸隊。被問到普巴會否歸隊參與曼聯的季前賽，拉奧拿說：「我不能告訴你所有東西，我也是見步行步。」普巴與曼聯的合約至2021年屆滿，球會還有一年優先續約選項。因此，英國傳媒估計，曼聯絕不會平價放普巴，在轉會費方面肯定會企硬，定高於普巴在2016年由祖雲達斯來投的8930萬鎊身價。

普巴之前為法國出戰國際賽。（Getty Images）

曼聯今夏暫時簽入了丹尼爾占士及雲比沙卡，領隊蘇斯克查滿意進度，並表示球隊尚會簽入一至兩人。他說：「我們十分冷靜，在轉會窗做得很好，簽入了適合的球員，我們還為一至兩宗交易而努力。」

蘇斯克查續說：「當然，我們整個夏天一直想辦法加強陣容，我跟格拉沙、活華特、轉會團隊以及分析團隊緊密合作。我想講暫時的進度非常好，我得到支持，得到我想要的球員。」

普巴在2016年由祖雲達斯回歸曼聯，如今他很可能再離開曼聯。（Getty Images）

曼聯昨日宣布與兩名年輕球員續約，巴西中場安達斯彭利拿續約至2023年，球會之後有一年續約選項，而英格蘭守將杜安薛比就續約至2022年，球會亦有一年續約選項。之前，曼聯已經跟拉舒福特及桑馬達簽下新約。

英格蘭守將杜安薛比就續約至2022年。（曼聯官網）