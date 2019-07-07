【英超】赫臣奧杜爾投拜仁傳聞不絕　車路士新帥林柏特全力留人

車路士去季有赫臣奧杜爾冒起，初出茅廬就已經吸引到歐洲勁旅虎視眈眈，其中拜仁慕尼黑就是傳聞買家。 「藍戰士」新帥林柏特上任不久，面對新星的轉會傳聞，表示會全力留人，而且更指奧杜爾只有留在車路士，才有機會成為世界級球員。

車路士在兩個轉會窗內都不能買人，奧杜爾合約明夏就完，留住這名英格蘭新星成為了球會的一大要務。有指奧杜爾想出走是因為前任領隊沙利，未有給予足夠機會上場；雖然這名意籍教練已經離隊加盟祖雲達斯，加上赫臣奧杜爾重傷，但拜仁欲得奧杜爾的傳聞依然不絕，使得新上任的主帥林柏特要回應傳聞。

林柏特希望可以說服奧杜爾長留車路士。（Getty Images）

林柏特表示會約見奧杜爾。（Getty Images）

有傳拜仁上周曾出價2250萬鎊求購奧杜爾，但遭車路士拒絕，林柏特近日接受官網訪問時亦明言，會盡快解決這名18歲新星的去留問題。「我見到的奧杜爾才華橫溢，我們都知道這一點，我會跟他說留下來吧，」林柏特說。

「林伯」又指車路士一定想留人，「對自己來說，奧杜爾將會成為球隊核心」，機會就在他眼前，所以林柏特十分清楚自己立場。

英超賽程前5輪（按圖放大）

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奧杜爾去季上陣時間不多。（Getty Images）

「希望推動奧杜爾向前」

林柏特希望可以與奧杜爾共事：「雖然作為年青球員，他仍有進步的地方，但有些事會自然地進步，所以我不會空口講白話，但以其才能，他可以成為這球隊的中心，他可以成為英格蘭的核心，我想跟他說共事的希望，希望可以推動他繼續進步。」

林柏特相信奧杜爾留隊才有機會成為頂級球星。（Getty Images）

「我確信在車路士這個培育他的球會，他才可以成為世界級球星，」林柏特說。車路士球迷都希望奧杜爾可以跟隨羅夫度斯卓克續約至2024年，外國傳媒亦相信林柏特上任後，18歲的赫臣奧杜爾認為出場情況會有改善，傾向留隊。奧杜爾去季在英超上陣10場錄得一次助攻，全季在各項賽事連預備組聯賽，共出戰29次，有6個入球、7次助攻。赫臣奧杜爾4月阿基里斯腱重創，不過康復比預期中快，有望4個月內重返球場。