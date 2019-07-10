【足球】史杜列治大宅遭爆竊被偷狗　願以任何代價換愛犬歸來

今夏約滿利物浦的英格蘭前鋒史杜列治，他在美國洛杉磯的大宅遭蒙面匪徒打劫。錢財身外物，最令史杜列治傷心的是，其愛犬Lucci也被劫走。他在社交網站上表示，願意付出任何代價，以換愛犬平安歸來。

史杜列治在美國洛杉磯的大宅在周一晚遭3名蒙面匪徒打劫，警員在周二下午到案發現場調查。29歲的史杜列治透過社交網站發布短片，見到他家中一道玻璃門被賊打碎，他除了損失了一些財物外，發現其愛犬Lucci也被劫走，令他傷心欲絕。

史杜列治今夏與利物浦約滿，暫未有班落。（Getty Images）

從閉路電視片段，見到有3名蒙面賊人闖入。（史杜列治IG片段截圖）

從片段所見，史杜列治家中一道玻璃門被賊打碎。（史杜列治IG片段截圖）

史杜列治昨日在Instagram連發多張Lucci的照片，盼望網民協助尋狗，也寄望賊人好心歸還Lucci。他在片段中說：「你怎樣能夠闖入一間洛杉磯的屋去偷走別人的狗？你是不是傻了？你竟然偷狗？希望大家幫幫忙，一起找我的狗。我願意付出任何代價。我是絕對認真的。我只想我的愛犬回來。」

史杜列治呼籲賊人歸還他的愛犬Lucci。（史杜列治IG片段截圖）

史杜列治還公開了自己的地址，呼籲偷狗賊也好，途人也好，快將Lucci帶回來。他說：「把我的愛犬帶回這個地址，我想牠回家，我真的願意付出所有。你在別的地方絕對得不到的，只要你告訴我，我一定比其他人的開價更高，我會付出更多！求求你，還給我吧。」

史杜列治與他的愛犬Lucci合照。（史杜列治IG）