【女子世界盃】美國女足巡遊逼爆紐約　韋冰露︰特朗普要做得更好

美國女足贏得女子世界盃，7月10日數以萬計的人於紐約歡迎她們，巡遊後她們於市政府廣場舉辦一國一球隊慶典。美國女足世界盃冠軍功臣韋冰露（Megan Rapinoe）在會上呼籲大家一同努力創立更美好的世界，更批評美國總統特朗普。

女子世界盃進行時，美國總統特朗普曾被問到韋冰露就算奪世界盃將不會應邀赴白宮，特朗普的回應是「她應先贏世界盃才發言。」，即使後來他在Twitter強調不論冠、亞都會請美國女足到白宮，相關言論已引起韋冰露不滿。

現在大業已成，韋冰露在紐約的一國一球隊慶典上，隔空再向特朗普開火︰「你的言論排斥人民，排斥了我、排斥了像我的人、排斥有色人種、更排斥可能支持你的美國人。作為一國之首，你有絕對的責任去照顧所有人，你需要為大家做得更好。」

美國女足慶典上氣氛熾熱。（Getty Images）

萬人與美國女足分享勝利喜悅（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

美國女足的個性強烈，韋冰露就是當中代表人物，「陣中有粉紅髮色亦有紫髮，有些人有紋身、有留雷鬼頭，也有白人及黑人，異性戀及同性戀的人亦存在。這群人很堅韌，也有幽默感，沒有什麼可以嚇倒我們。」她重申一次自己立場，「我們是運動員，我們踢足球，我們是女子運動員，但我們不止於此。我們一起努力，做該做的事，走出以往的自己，成為不一樣的自己。」

韋冰露呼籲大家、包括特朗普要做更多。（Getty Images）

Michael Jackson的金曲Heal The World感動不少歌迷，韋冰露的鼓勵說話如出一轍︰「這是我對大家的話，我們要做得更好，多愛，少恨（love more, hate less）。我們要少說話聆聽更多聲音，大家都有責任令這個世界更美好，不論在場與否。」