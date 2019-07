【女子世界盃】美國隊長韋冰露「被轉行」　球迷力撐選總統　

美國隊長韋冰露(Megan Rapinoe )討厭現任美國總統特朗普(Donald Trump)人盡皆知,除了她的名句:「我才不要去那他媽的白宮!」(I’m not going to the fucking White House)外,她一人獨攬美國隊在今屆女子世界盃淘汰賽中的四個入球,再次令她當上國家英雄,有支持者索性將她的維基百科專頁人物介紹,更改為「現任美國總統及足球員」。

美國不時隨社會氣氛出現「人民心目中的總統」,例如前美國總統奧巴馬夫人米歇爾(Michelle Obama),名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)等,如今韋冰露幾乎以個人表演姿態帶領國家隊闖入四強,有球迷入場時高舉「韋冰露2020美國總統」標語,自然不足為奇。

正所謂心動不如行動,美國2:0贏法國的八強戰再次包辦球隊兩個入球過後,有網民將韋冰露在維基百科的個人檔案,改成:

「韋冰露(1985年7月5日出生)是美國現任總統及職業足球員,司職中場或翼鋒,效力美國職業國家聯盟球隊Reigns FC並擔任隊長。」(Megan Anna Rapinoe(born July 5, 1985)is the president of United States of America and an American professional soccer midfielder/winger who plays for and captains Reigns FC in the National Women's Soccer League)。

網民在韋冰露的維基檔案,為她加上「現任美國總統」職銜。(網上圖片)

繼十六強對西班牙後,韋冰露八強面對強敵法國再次梅開二度,再次成為國家英雄。(美聯社)

這段介紹之中,網民其實只是加上「現任美國總統」職銜,其他內容均為真實。當知悉韋冰露的專頁被惡搞後,維基百科已將資料改正並把她的頁面封鎖,轉為不可被人更改的模式。

然而此一惡搞已被不少人截圖上載,有網民大聲叫好,認為韋冰露是她心目中的總統。另外有人將美國選舉地圖改圖,指韋冰露在總統選舉與特朗普對陣時,可拿盡全國538張選舉人票,非常搞笑。

有網民上載韋冰露的維基惡搞圖,開心認同還加上#我的總統。(網上圖片)

有網民將美國選舉地圖改圖,指韋冰露在總統選舉與特朗普對陣時,可拿盡全國538張選舉人票。(網上圖片)

即使韋冰露日後從政,現在已是2019年7月,2020年總統選舉前期工程已經展開,她就算想轉行,也來不及與特朗普對陣。由於美國總統只可連任一屆,無論大家如何渴望,也不會上演韋冰露Vs特朗普的戲碼。

特朗普平日幾乎罵人無敵手,加上種種在性別、種族、移民等方面的歧視言論,不少美國左傾選民均對他恨之入骨,大家支持韋冰露,相信多少因為她是少有非常敢言而且罵人功力不下特朗普的公眾人物有關。

兩人近日互相指罵,她再次重申就算美國隊蟬聯世界盃冠軍,她本人也絕對不會前赴白宮,「我同時會盡量游說隊友也不要去」。

B/R Football將韋冰露改圖為美國另一標誌:自由神像。(網上圖片@B/R Football)

對法國的八強戰,韋冰露繼續拒唱國歌抗議。(美聯社)