【女子世界盃】真正美國隊長韋冰露　敢言反建制鬧爆特朗普

「我才不要去那他媽的白宮!」(I’m not going to the fucking White House) 體壇上的壞孩子「人才輩出」,由網球名將麥根萊、足球名宿簡東拿、NBA球星洛文,到一代拳王泰臣、梅韋特……獨立特行的女運動員卻相當罕見。當大眾連敢言的莎蓮娜威廉絲也覺得是Badass,趁女子世界盃如火如荼,不妨認識一下連總統也敢直接無視的美國隊長韋冰露(Megan Rapinoe)。 這支上屆冠軍已晉身八強,蟬聯機會不低,冠軍成員慣例會到白宮接受總統祝賀,韋冰露受訪說起此事時爆粗,反叛敢言熱爆網絡。

女子足球,關注度遠較男子同行低,但有一班極具天份的女孩,天天付出努力和汗水。巴西女球王瑪達以外,韋冰露是另一位當代統治力強橫的球員。

不輸瑪達的巨星

她擁有碧咸一樣的「黃金右腳」,傳中、罰球、角球準繩無比,最經典一球莫過於2011年世界盃八強對巴西一戰,法定時間1:1,戰至加時補時階段美國仍落後1:2,出局在即之際,韋冰露的超級長傳送到射手雲芭芝(Abby Wambach)身前,後者不負所托頂入為球隊扳平。更恐怖的是,當時她是以非慣用的左腳傳中,賽後她形容:「我只觸一下球便用左腳大力抽擊,我應該從未試過用左腳這樣踢球。」

她們在互射十二碼勝出,即使決賽中不敵日本,韋冰露的世界級演出還是令人五體投地。碧咸憑一招「七旋斬」已奠定一線球星地位,韋冰露除死球、長傳功力以外,盤扭過人、後上助攻、中場保護皮球瓣瓣皆精,帶領國家隊贏得2012倫敦奧運金牌和2015年世界盃冠軍,今屆成為三名隊長之一。

美國隊長韋冰露技術出色,攻守兼備。(Getty Images)

今屆賽事韋冰露將頭髮染成搶眼的粉紅色。(Getty Images)

與特朗普對着幹

球場內外,她總是惹人注目。把頭髮漂白,讓人可立即看到綠茵場上的她,今屆賽事她又將頭髮染成粉紅色,根本沒有可能錯過她的身影。十六強對西班牙一戰,她和球隊均表現平平,親自操刀主射兩個十二碼再次帶領球隊贏波,盡顯強大的心理質素。

球場以外,一臉冷酷的外表加上敏銳潮流觸角,幾乎任何時間也如漆黑中的螢火蟲般閃耀。在她眼中,完全沒有「運動無關政治」這類模稜兩可,愛恨分明,討厭特朗普便一直批評,左一句:「性別歧視主義者」、「種族主義者」,右一句:「他不是好人」。

近日她受訪時爆出一句:「我才不要去那他媽的白宮!」(I’m not going to the fucking White House),盡顯真性情。

韋冰露在訪問中爆粗,揚言不會去白宮

“I’m not going to the fucking White House.” - @mPinoe pic.twitter.com/sz1ADG2WdT — Eight by Eight (@8by8mag) June 25, 2019

她說完自己不會去白宮之後,再質疑美國總統特朗普根本不會邀請她們到訪,惹來特朗普在Twitter連續發出三個帖文,指出:「(今屆女子世界盃)無論輸贏,我現在就邀請美國隊到白宮,Megan不應該不尊重我們的國家、白宮或我們的旗幟……(下刪數十字)」

美國總統特朗普在Twitter向韋冰露還擊。(特朗普Twitter截圖)

韋冰露是美國隊的十二碼創子手。(Getty Images)

真正的美國隊長

她是同性戀者,亦敢於為平權運動發聲和走到最前。NFL球星卡佩尼克(Colin Kaepernick)發起單膝國旗抗議有色人種受到種族歧視,結果飽受抨擊,韋冰露為支持對方也仿傚他的做法,直到美國足協規定全體隊員均須在奏國歌時站立,她將抗爭方式改為:拒唱國歌,拒將手放在心口,揚言「我可能以後也不會再唱國歌了」。

她是白人,坦言「我未曾經歷警員的過度武力、殘暴、種族歧視或看到家人的遺體躺在街上」,「但我不能在這個國家有人正在承受此種心痛的時候,坐視不理。」

韋冰露之前奏國歌時單膝跪地支持卡佩尼克。(Getty Images)

敢言一定不會沒有代價,她強調,「我仍是你們認識多年的韋冰露……不止一次被你們稱為美國英雄的其中一個女子」。接受英國《衛報》訪問時,她揚言,「非常明顯,這個國家在很多不同範疇有極嚴重的不平等問題。」

她的最佳拍檔、現已退役的雲芭芝在Twitter以一句:「異議是愛國主義的最高層次,韋冰露,多謝你的帶領」(Dissent is the highest form of patriotism. Thank you for your leadership @mPinoe),說盡對方敢言背後的意義。

Love & Solidarity. — Abby Wambach (@AbbyWambach) June 26, 2019

歷盡抗爭的美國女足

女子足球長年在男子足球的陰影下,美國女足國家隊本身歷年經歷過多次不同抗爭,由拒絕穿上男子隊球衣、成立女子職業聯賽、到目前正在爭取的同工同酬,她們深明目前的一切並非必然,而是通過抗爭所爭取回來。

「我認為,對這個性別歧視嚴重的社會來說,我們(女子足球)存在於職業運動之中,本身已幾乎是一種抗議。」這就是韋冰露,一番桀驁不馴的言辭,理直氣壯又充滿自信。