【女子世界盃】真正美國隊長韋冰露　敢言反建制鬧爆特朗普

「我才不要去那他媽的白宮！」（I’m not going to the fucking White House） 體壇上的壞孩子「人才輩出」，由網球名將麥根萊、足球名宿簡東拿、NBA球星洛文，到一代拳王泰臣、梅韋特……獨立特行的女運動員卻相當罕見。當大眾連敢言的莎蓮娜威廉絲也覺得是Badass，趁女子世界盃如火如荼，不妨認識一下連總統也敢直接無視的美國隊長韋冰露（Megan Rapinoe）。 這支上屆冠軍已晉身八強，蟬聯機會不低，冠軍成員慣例會到白宮接受總統祝賀，韋冰露受訪說起此事時爆粗，反叛敢言熱爆網絡。

女子足球，關注度遠較男子同行低，但有一班極具天份的女孩，天天付出努力和汗水。巴西女球王瑪達以外，韋冰露是另一位當代統治力強橫的球員。

不輸瑪達的巨星

她擁有碧咸一樣的「黃金右腳」，傳中、罰球、角球準繩無比，最經典一球莫過於2011年世界盃八強對巴西一戰，法定時間1：1，戰至加時補時階段美國仍落後1：2，出局在即之際，韋冰露的超級長傳送到射手雲芭芝（Abby Wambach）身前，後者不負所托頂入為球隊扳平。更恐怖的是，當時她是以非慣用的左腳傳中，賽後她形容：「我只觸一下球便用左腳大力抽擊，我應該從未試過用左腳這樣踢球。」

她們在互射十二碼勝出，即使決賽中不敵日本，韋冰露的世界級演出還是令人五體投地。碧咸憑一招「七旋斬」已奠定一線球星地位，韋冰露除死球、長傳功力以外，盤扭過人、後上助攻、中場保護皮球瓣瓣皆精，帶領國家隊贏得2012倫敦奧運金牌和2015年世界盃冠軍，今屆成為三名隊長之一。

美國隊長韋冰露技術出色，攻守兼備。（Getty Images）

今屆賽事韋冰露將頭髮染成搶眼的粉紅色。（Getty Images）

與特朗普對着幹

球場內外，她總是惹人注目。把頭髮漂白，讓人可立即看到綠茵場上的她，今屆賽事她又將頭髮染成粉紅色，根本沒有可能錯過她的身影。十六強對西班牙一戰，她和球隊均表現平平，親自操刀主射兩個十二碼再次帶領球隊贏波，盡顯強大的心理質素。

球場以外，一臉冷酷的外表加上敏銳潮流觸角，幾乎任何時間也如漆黑中的螢火蟲般閃耀。在她眼中，完全沒有「運動無關政治」這類模稜兩可，愛恨分明，討厭特朗普便一直批評，左一句：「性別歧視主義者」、「種族主義者」，右一句：「他不是好人」。

近日她受訪時爆出一句：「我才不要去那他媽的白宮！」（I’m not going to the fucking White House），盡顯真性情。

韋冰露在訪問中爆粗，揚言不會去白宮

“I’m not going to the fucking White House.” - @mPinoe pic.twitter.com/sz1ADG2WdT — Eight by Eight (@8by8mag) June 25, 2019

她說完自己不會去白宮之後，再質疑美國總統特朗普根本不會邀請她們到訪，惹來特朗普在Twitter連續發出三個帖文，指出：「（今屆女子世界盃）無論輸贏，我現在就邀請美國隊到白宮，Megan不應該不尊重我們的國家、白宮或我們的旗幟……（下刪數十字）」

美國總統特朗普在Twitter向韋冰露還擊。（特朗普Twitter截圖）

韋冰露是美國隊的十二碼創子手。（Getty Images）

真正的美國隊長

她是同性戀者，亦敢於為平權運動發聲和走到最前。NFL球星卡佩尼克（Colin Kaepernick）發起單膝國旗抗議有色人種受到種族歧視，結果飽受抨擊，韋冰露為支持對方也仿傚他的做法，直到美國足協規定全體隊員均須在奏國歌時站立，她將抗爭方式改為：拒唱國歌，拒將手放在心口，揚言「我可能以後也不會再唱國歌了」。

她是白人，坦言「我未曾經歷警員的過度武力、殘暴、種族歧視或看到家人的遺體躺在街上」，「但我不能在這個國家有人正在承受此種心痛的時候，坐視不理。」

韋冰露之前奏國歌時單膝跪地支持卡佩尼克。（Getty Images）

敢言一定不會沒有代價，她強調，「我仍是你們認識多年的韋冰露……不止一次被你們稱為美國英雄的其中一個女子」。接受英國《衛報》訪問時，她揚言，「非常明顯，這個國家在很多不同範疇有極嚴重的不平等問題。」

她的最佳拍檔、現已退役的雲芭芝在Twitter以一句：「異議是愛國主義的最高層次，韋冰露，多謝你的帶領」（Dissent is the highest form of patriotism. Thank you for your leadership @mPinoe），說盡對方敢言背後的意義。

“Dissent is the highest form of patriotism.”

Thank you for your leadership @mPinoe.

Love & Solidarity. — Abby Wambach (@AbbyWambach) June 26, 2019

+ 7 + 6 + 5

歷盡抗爭的美國女足

女子足球長年在男子足球的陰影下，美國女足國家隊本身歷年經歷過多次不同抗爭，由拒絕穿上男子隊球衣、成立女子職業聯賽、到目前正在爭取的同工同酬，她們深明目前的一切並非必然，而是通過抗爭所爭取回來。

「我認為，對這個性別歧視嚴重的社會來說，我們（女子足球）存在於職業運動之中，本身已幾乎是一種抗議。」這就是韋冰露，一番桀驁不馴的言辭，理直氣壯又充滿自信。