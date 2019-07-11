阿仙奴小將奧斯杜度（Jordi Osei-Tutu）被外借至德乙的波琴，並在熱身賽首度披甲便遇上不愉快事件，他疑被對方球員種族歧視後，流下男兒淚並離開球場，而阿仙奴亦有發聲明譴責事件。

現年20歲的阿仙奴青訓產品奧斯杜度，在今夏被外借至德乙的波琴一個球季，以收獲更多出場機會。奧斯杜度隨波琴赴瑞士，與聖加倫（FC St. Gallen）拍跳。該名擁有英格蘭及加納血統的右閘披甲上陣，但戰至上半場末段時，奧斯杜度突然坐在地上，並向球證猛烈投訴，而他的情緒十分激動，更落下男兒淚，隊友亦隨即上前安慰他，但未有作用，他推開隊友走向場外，教練立即上前安慰，球賽亦因此中斷。當奧斯杜度平伏情緒後重返球場，聖加倫的球員上前握手致歉。

Last night 20-year-old Arsenal loanee Jordi Osei-Tutu was racially abused by an opposition player during the game. You can see how upset the whole incident makes him, there’s simply no place for it. Anywhere. pic.twitter.com/8qeztQGrnE — BSN (@BallStreet) July 10, 2019

阿仙奴就此事發表聲明，表示對奧斯杜度被歧視深表遺憾，與波琴將會緊密合作，支持奧斯杜度，強調絕不容忍場上的種族歧視行為，並不希望再度在場上出現不愉快事件。

奧斯杜度透過阿仙奴官方網站表示，由職業球員說出種族歧視的言論感難以置信，「我對此事感到十分失望，我不明白為何職業球員可以作出如此不尊重的言論，而不希望再有種族歧視的受害者。阿仙奴及波琴對我十分支持，希望日後不會再發生同類事情。」

▼阿仙奴及英超前5輪賽程（按圖放大）▼

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阿仙奴會方強調不希望在場上出現種族歧視。（Twitter截圖）

司職右閘的奧斯杜度，自2015年加入阿仙奴青年軍，在2017年起代表阿仙奴出戰U21聯賽，在去季為阿仙奴青年軍聯賽上陣11場，並在歐霸盃分組賽中曾列為後備，但未有機會代表阿仙奴一隊上陣。