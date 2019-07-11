【英超】阿仙奴重啟收購沙夏行動　轉會費「企硬」　張伯斯成籌碼

阿仙奴早前欲以4000萬鎊收購水晶宮前鋒韋費特沙夏，但被對方拒絕。英國傳媒指阿仙奴再度「發動攻勢」，轉會費維持不變，但就加上艾利尼、贊堅臣及哥林張伯斯3名球員作交易籌碼。

「兵工廠」月初曾出動4000萬英鎊買人，但水晶宮一口拒絕，英國傳媒指主因為阿仙奴希望分5年付款之餘，若果可以提早付清轉會費，希望水晶宮可以給他們一個折扣。

有指水晶宮將沙夏定價8000萬英鎊，令到交易陷入僵局。沙夏的兄長曾要求水晶宮面對現實，讓沙夏離隊，但水晶宮未有作出任何回應。

沙夏成為阿仙奴的獵物。（Getty Images）

艾利尼成為交易籌碼。（Getty Images）

英格蘭傳媒指阿仙奴決定重啟談判，但轉會費未有加碼，4000萬英鎊再加艾利尼、贊堅臣及哥林張伯斯3人。

英媒指這次提案能令水晶宮動心之處，應該是張伯斯及贊堅臣都能勝任右閘，可彌補雲比沙卡以5000萬英鎊轉投曼聯留下的空缺。艾利尼及贊堅臣上季在「兵工廠」上陣時間不多，張伯斯被借到富咸，3人在艾馬利的計劃中均已無位置。

贊堅臣今季上陣時間甚少。（Getty Images）

艾馬利仍有其他選擇

英媒又指艾馬利已準備好未能收購沙夏，巴塞隆拿的馬爾甘及般尼茅夫的賴恩費沙都是艾馬利的後備之選。如果今次轉會成功，沙夏轉會費中的25%將會落入前東家曼聯手中，水晶宮本來在雲比沙卡的談判時表示希望取消有關條款，但不成功。

哥林張伯斯上季被借到富咸。（Getty Images）

今年26歲的沙夏為水晶宮青訓產品，於2013年轉投曼聯，但兩年間只為「紅魔」上陣過4場，2015年重返水晶宮，成為球隊主力之一。去年他在聯賽上陣34次，為水晶宮攻入10球，為其英超生涯最多入球的一季。