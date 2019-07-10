【英超】曼聯開操後首個記者會　蘇斯克查稱沒有球會報價洽普巴

曼聯正在澳洲的珀斯季前集訓，領隊蘇斯克查在今夏開操後首個記者會，回應中場保羅普巴有意離隊的傳聞。蘇斯克查表示沒有收到任何球隊對普巴的報價，並指普巴十分專業，專心訓練。

曼聯領隊蘇斯克查今日（7月10日）與前鋒拉舒福特在澳洲珀斯會見傳媒。最近普巴經理人拉奧拿表示，這名法國中場有意離隊，記者向蘇斯克查追問普巴的動向。蘇斯克查說：「我知道坊間有很多說法及傳聞，有關我們的球員。對我而言，這是日常的情況。當你執教的是曼聯，就自然預期夏天會面對這些東西。我已經跟普巴、盧卡古、拉舒福特及連格談過，而且我們沒有收到任何報價。我們不需要賣球員。」

蘇斯克查會見傳媒，被追問普巴離隊的傳聞。（Getty Images）

有報道稱普巴及連格在散步時衝突，蘇斯克查回應：「保羅看來常常在傳媒的報道中出現，但他是最頂級的專業球員，所以沒有任何問題。連格及普巴一起散步，被描繪成兩個孩子打架，但他們其實沒有發生過任何事，根本沒有問題。」

蘇斯克查表示球隊還會繼續買人。（Getty Images）

現場記者不斷追問與普巴相關的問題，蘇斯克查說：「保羅沒有排除自己在球隊之外，他一直全力以赴。經理人總喜歡說話，但我們沒有收過任何報價。」

「我不是指拉奧拿一個人，我是指所有經理人，他們總喜歡談論自己的客戶球員。我有一整支球隊需要照顧。我知道去年的成績令人失望，但我們清楚自己的目標。」

「保羅從來沒有令我感到困擾，他是真真正正的職業球員。我總不能坐在這裏只回應他及其經理人的說話。我們跟他還有幾年合約，他是個優秀的球員。」

蘇斯克查大讚普巴十分專業，全情投入訓練。（Getty Images）

記者還關心遲遲未續約的迪基亞，蘇斯克查說：「上個夏天，我們已與跟他開展談判，希望我們盡快解決。我認為是正面的，希望他可以繼續為我們長期效力。」

曼聯在今夏簽入翼鋒丹尼爾占士及右閘雲比沙卡兩名新兵，蘇斯克查表示曼聯仍未收手，繼續羅致心儀的球員。他說：「我們還在轉會市場，希望達成更多交易。我們不需要賣人，但我們不要溢價買人。看看我們的陣容，有很多好球員。當球季開始，我們將會更加強大。上季，我們有段時間保持不敗，只是最尾的成績令人有點失望。」

曼聯將會在周六友賽珀斯光輝，下周三則友賽列斯聯，之後就會出戰國際冠軍盃。