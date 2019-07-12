【港超聯】足總：夢想未能證明已出糧　下周一董事會處理降甲申請

夢想FC昨日（11日）正式宣布退出2019/20球季港超聯，並透過社交網絡解釋，最大原因是接獲足總要求繳交200萬港元按金，同晚足總前任主席梁孔德及新任主席貝鈞奇，均否認有向夢想提出此要求。 足總今日（12日）亦發出聲明回應。

夢想FC昨日稱：「夢想體育會於近日收到香港足球總會董事局通知，需於2019/20香港超級聯賽球季季前繳交港幣七位數字的按金」，並表明無力達到要求，因而選擇退出港超聯。惟香港足總今午發出聲明反擊。

夢想以行政總裁梁智駒名義發聲明，指遭足總要求交7位數按金。（資料圖片/袁志浩攝）

夢想未能提供已支薪證明 有違足總牌照要求



夢想上季一度傳出欠薪，更有傳部份球員因而罷操抗議，香港足總稱，「按亞洲足球協會及足總球會牌照的要求，職業聯賽中的球會必須提交球會財政穩健、及球會並沒有拖欠球員或員工任何款項之證明文件」，在得悉夢想欠薪的傳聞後，曾要求該會提供已付款的證明，「惟該會未能在48小時內提供有關證明文件」。

夢想在港超聯打滾兩季，屢次傳出欠薪及散班，如今終決定退出港超。（資料圖片）

董事會曾討論按金事宜 最後無實行



足總再指出，在6月17日的董事會上，曾討論若有球會未能保證有足夠資金，以令職球員薪金受保障，足總可要求有關球會存入按金，但最後沒有向任何2019/20球季港超聯參賽球會提出收取按金。

夢想稱會退出來季港超、並降落甲組作賽，足總亦會在下周一（15日）的董事會會議上，討論這一要求，預計同日會討論夢想退出後，空缺由哪一球會補上，外界盛傳將由流浪頂上。