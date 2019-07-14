【曼城訪港】亞洲之旅26人名單公布　貴價中場洛迪、新星科頓獻技

英超冠軍曼城將在7月24日於亞洲之旅其中一站在香港鬥傑志，早前宣布大衛施華、史達寧、奇雲迪布尼、辛尼等6名主將隨隊，昨天曼城公布26人名單，新援洛迪卡斯簡迪（RODRI Cascante）及今季回購的左閘安祖利奴（ANGELINO）榜上有名。

曼城的亞洲之旅將於7月17日南京與韋斯咸合演英超亞洲盃大戰開始， 7月20日會移師上海踢冠軍或季軍戰。及後南下香港，7月24日在香港大球場與傑志交手，最後一站將會是日本的橫濱，於日產球場與姊妹球會橫濱水手。曼城因沒有完成包機入境的手續，原訂昨晚到中國的時間需要延遲。

洛迪踢法類似巴塞的布斯基斯，而且橫移能力及速度更高，可望成為費蘭甸奴接班人。（資料圖片）

曼城亞洲之旅主力（按圖放大）

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曼城官網昨天公布亞洲之旅26人名單，除了早前公布的史達寧、奇雲迪布尼、貝拿度施華、大衛施華、利萊辛尼、基爾獲加肯定隨隊外，以6300萬鎊由馬體會加盟的中場卡斯簡迪（RODRI Cascante）、去季於燕豪芬表現不錯的左閘安祖利奴（ANGELINO）亦在列；去季英超冠軍主力根度簡、辛真高、拿樸迪同樣榜上有名。小將菲爾科頓早前代表英格蘭出戰歐洲U21錦標賽，這名被睇好具世界級中場條件的技術型球員，將在香港站歸隊。

曼城以強陣訪亞洲。（資料圖片）

阿古路馬列斯未及歸隊

出戰美洲國家盃的阿根廷球員阿古路、奧達文迪、冠軍巴西球員捷西斯、費蘭甸奴、門將艾達臣，以及正在出戰非洲國家盃的馬列斯都不在名單上，而盛傳轉投愛華頓的戴爾夫、去季不時受傷的左閘班捷文文迪，以及文加拉都名落孫山。

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曼城開操片段