【曼城訪港】尼史葛重臨香港宣傳與傑志友賽　難忘阿古路絕殺奪冠

曼城曾在2013年東來赴港，出戰當年的英超挑戰盃，尼史葛（Joleon Lescott）當時亦有隨隊來港。事隔6年，尼史葛再度訪港，在今日（13日）赴香港宣傳在下月24日與傑志對碰的「賽馬會傑志中心盃」。該名前英格蘭代表今日親赴賽馬會傑志中心，除了與數名曼城球迷見面外，他亦有落場與傑志球員進行輕量訓練。

曼城當年來港出戰英超挑戰盃，前英格蘭代表尼史葛（Joleon Lescott）隨隊，事隔數年他為下月舉行的「賽馬會傑志中心盃」宣傳再度赴港。

尼史葛今日現身於傑志中心，更披起傑志的練習球衣，短暫參與傑志的訓練，與教練朱志光﹑中村祐人及馬特史密夫等球員「馬騮搶波」。其後，尼史葛與數名曼城球迷見面，並親切地與他們合照及簽名，曼城球迷向他送上印有「曼城名宿尼史葛」的牌子。

尼史葛當年隨即赴港出戰英超挑戰盃。（Getty Images）

尼史葛親臨賽馬會傑志中心，並與一眾球員合照留念。（趙子晉攝）

尼史葛在2017年夏天退役後，曾擔任曼城的球探，他亦十分享受掛靴後的生活，並未有計劃執起教鞭。

尼史葛當年來港時，受連日的大雨影響，使香港大球場化身「香港大農場」，更上演尼格度「食泥」一幕。再度赴港，尼史葛在今早重遇惡劣天氣，他表示香港有一種獨有的潮濕，並笑言忠告今年來港的球員準備雨傘，「在天雨下作賽，在足球賽事常見。曼徹斯特同樣時常下雨，但香港的潮濕天氣對我們而言較難適應，幸好我今年不是以球員身份，希望他們準備雨傘。」

尼格度「食泥」一幕，相信使不少香港球迷歷歷在目。（Getty Images）

效力曼城5個球季的尼史葛，在各項賽事上陣160場並攻入9個入球，期間更曾為「藍月亮」在2011/12及2013/14兩奪英超錦標。

曼城在2011/12球季的煞科戰，在補時階段戲劇性反勝昆士柏流浪奪冠，奪得44年來首個聯賽錦標。尼史葛指兩次奪標對球隊同樣重要，「畢竟是曼城首個英超錦標，加上阿古路的絕殺入球是在最後一擊攻入，在如此戲劇性下奪冠，相信所有球員都不會忘記。不過，兩次奪得英超錦標，對我﹑對球隊的重要性相同。」

尼史葛曾在曼城效力5個球季。（Getty Images）

今季高柏尼（Vincent Kompany）對李斯特城的妙絕遠射入球，助球隊取得寶貴的3分，與當年阿古路的絕殺入球同樣領球隊奪冠，尼史葛認為兩個入球的意義稍有不同，「今季與利物浦的聯賽爭奪，只是兩支相當希望奪冠的球隊；相反，我們與在2011/12球季同市宿敵曼聯爭冠，加上阿古路的入球在最後一刻攻入，意義上對我們十分重要。」

無獨有偶，兩名攻入重要一球的球員曾是尼史葛的隊友，他指兩人雖然有不同性格，但對球隊同樣重要，「阿古路在場上十分放鬆，而高柏尼是場上的領袖，他們二人及大衛施華對曼城的貢獻良多，對球隊同樣重要，亦是曼城史上最佳球員之一。」

尼史葛曾與高柏尼一同鎮守曼城的後防。（Getty Images）

阿古路至今依然是曼城前線主力，為球隊取得不少入球。（Getty Images）

曼城曾在文仙尼及柏歷堅尼的帶領下稱霸英超，而尼史葛亦是兩名帥的麾下一員。尼史葛表示他們二人加上哥迪奧拿，在不同年份對曼城有相同的貢獻，但相信哥帥對曼城的貢獻將寫入歷史名冊，「不論柏歷堅尼﹑文仙尼或哥迪奧拿，他們三人都帶來同樣帶來英超錦標。不過，哥迪奧拿近年以悅目的踢法，為球隊及英超帶來不少影響，相信哥迪奧拿的成就必然會名留青史。」