【英超】大衛施華宣布明夏離開曼城　「效力10年已經足夠」

曼城中場大衛施華宣布，將會在明年夏天離隊。現年33歲的大衛施華在2010年由華倫西亞加盟曼城，自此成為球隊主力，贏得4次英超錦標。他說：「對我來說，10年已經很足夠，這是個完美的時機。」但這名西班牙名將明言，不會轉投中超球會。

在一個西班牙的記者會上，大衛施華（David Silva）明確表示下季將是他最後一季在曼城的日子，他說：「這將是最後一季。對我來說，10年已經很足夠，這是個完美的時機。球會之前想跟我續約兩年，但我決定只續一年，這樣我就會效力整整10年。」

大衛施華仍是曼城的中場主力。（Getty Images）

大衛施華與隊友一起捧起上季英超獎盃。（Getty Images）

大衛施華在2010年由華倫西亞以2600萬鎊轉投曼城，曾經與文仙尼、柏歷堅尼及哥迪奧拿3位名帥合作。他最初擔任左翼，但隨年紀漸大，近年轉踢中場中，負責控制節奏。大衛施華為曼城4次贏英超錦標，4次贏得英聯盃，還有兩次贏得英足盃，其中過去一季，他們完成國內三冠王的偉業。

33歲的大衛施華續說：「小時候，我從未想過自己能夠贏到這些錦標。我很開心及滿足在曼城10年贏得的一切。雖然我們還未贏到歐聯，但如果每季都能夠像上季般成功，我也非常樂意。我現在有家庭，我要考慮優先次序。我希望有更多時間陪家人。其實我有一年在曼城，看看之後會怎樣決定。」

大衛施華近年轉踢中場中，負責中場派牌及控制節奏。（Getty Images）

雖然大衛施華已經年過30年，但其足球智慧及傳球仍深得哥迪奧拿重用。（Getty Images）

有記者問大衛施華會否轉到中超，他明確地說：「不是中國。我未決定，女朋友會幫我決定的。我希望在拉斯彭馬斯結束足球生涯，但足球世界正在改變。誰知道呢？我不能回來踢西乙的。」拉斯彭馬斯在2017/18球季排西甲尾二，降落西乙，他們在今季西乙只排中游，無緣升班。

大衛施華還談到今夏離隊的曼城前隊長高柏尼，大讚高柏尼是一位戰士，很難找到一位像他那樣的接班人，但長江後浪推前浪，新一代總會有人能頂上的。大衛施華亦講到後輩菲爾科頓：「我肯定他會成為優秀的球員，也是接我班的好人選。我給他很多意見，他有採納，一日比一日進步。」

大衛施華已是曼城的傳奇，深受球迷歡迎。（Getty Images）