【溫布頓網球賽】祖高域較費達拿少14分仍取勝　自我催眠穩住心理

祖高域花4小時57分鐘，以盤數3︰2力退費達拿，第5度高舉溫布頓男單獎盃。現場球迷大部分都為對手打氣，祖高域以一招「自我催眠」穩住心理。他認為今場的水平比2012年對拿度的史詩式澳網決賽更高水平。

祖高域今場打出54個致勝分（少40球），Ace10個（少15球）、破發3次（少4次），大都被費達拿比下去，而他全場獲204分，比費達拿少14分，勝利卻歸於祖高域。

大部分現場球迷都為費達拿打氣，支撐住這名32歲球手的，是一份信念︰「觀眾高呼Roger時，我聽到的是Novak，聽起來很愚蠢，但我以這個方式安慰自己。有觀眾為你吶喊當然有幫助，但觀眾不在你那方時，就要找方法應對。」他不保留地讚嘆費達拿的球技︰「我一直知道在場上，Roger（費達拿）會在關鍵時刻打出最高水平，逼使你到極限。」祖高域一直視自己為勝利者，他認為是能量所在。意志力重要性不遜體能，打比賽是心理比技術更緊要。

祖高域5奪溫布頓，完成第2次衛冕。（Getty Images）

▼祖高域VS費達拿數據對照（按圖放大）▼

+ 8 + 7 + 6

近5個大滿貫中，除了今年法網外祖高域掃走4個冠軍，累積16次大滿貫，只落後拿度2個，費達拿以20個居首。他賽後極之回味這場4小時57分鐘之役︰「今場是我參與過最高水平的大滿貫決賽，我在2012澳網對拿度一役時間更長，不過今場由頭到尾的水平絕對是最高的。」被問到會否超越兩大名將，祖高域未有明確回應︰「他們的歷史推動了我，我不知道能否超越他們，但最少我不認為年紀是我的障礙，不止取決於我，也要視乎整個環境。我不只是網球手，也身兼父親及丈夫的責任。」

祖高域維持自己的傳統，贏溫布頓「食草」慶祝。（Getty Images）