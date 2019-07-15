【溫布頓網球賽】一場似乎永不終結的經典　祖高域戰勝費達拿封王

年紀漸大，速度減慢，一度困擾着曾長期處於世界頂端的他。不過這名網球王者在今屆賽事似乎已經找到「不老秘方」。 溫布頓男單決賽，37歲的費達拿面對32歲的祖高域，速度、力量均是現時世界排名第一的後者佔優，朝史上最佳（GOAT）邁進的費天王，憑精準落點和戰術部署，加上全場球迷近乎一面倒的支持，發揮較四強面對拿度時更上層樓。 打足五盤也難分高下，好幾次費達拿距離冠軍只差一小步，可惜最終戰至第五盤12局Tiebreak還是由祖高域勝出。費達拿賽後一句玩笑：「我會嘗試忘記」（I will try to forget），盡顯不甘心之情。

費達拿以一記Ace球，為這場精彩決戰展開序幕。在四強以3：1擊敗拿度時，費達拿的演出已達極高水平，他深知面對世界排名第一的祖高域，必須將水平提升得更高才有勝算。畢竟兩人三次在溫網對決，2012年他在四強淘汰對方之後，2014和15年兩次決賽，均落敗祖高域拍下。

進擊的費達拿

所以他今場甫開賽已打得相當主動，漂亮的發球上網保住發球局，抓緊機會以的「貼界」的正手抽擊和超身球攻擊祖高域的。首盤局數2：1，首度逼得祖高域的發球局刁時，到領先5：4再來一次，但祖高域韌力十足，強勁的發球守得住，第一盤便要打決勝局（tiebreak）。

祖高域在力量、速度佔盡優勢，但費達拿就是準繩，細分5：5鬥得難分難解之際，費達拿急欲搶分卻接連擊球失手出界連失兩分，祖高域7：6拿下第一盤。

費達拿在溫布頓網球賽男單決賽展現王者風範。（美聯社）

祖高域飛身救球時墜地。（美聯社）

「影印」一樣的第三盤

落後一盤下，費達拿第二盤繼續全攻型打法，發球上網節奏暢順，發球局相對輕鬆，再在祖高域發球局趁對方「錯腳」正手大力抽向死角，或是果斷上網以近乎完美的截擊和Volley，連續打破祖高域發球局領前至局數4：0，祖高域的強度明顯下降，發球節奏亦不理想，最後祖高域只保住一個發球局，免卻吃光蛋的尷尬，費達拿6：1追平盤數。

第三盤初段祖高域的發球依然差勁，逆境中他以鬥志支撐着，一步步尋回節奏，成功一一保住發球局，費達拿跟第一盤一樣，在領先局數5：4之時，強攻祖高域的發球局，領先40：30盤分（set point）在握，祖高域及時醒覺，再次以強勁的發球救回。又要打決勝局，費達拿三度打出界細分落後0：3，即使之後一度追至4：5，最後仍以7：4落敗，盤數落後1：2。

溫網男單決賽圖輯

+ 12 + 11 + 10

似是永不終結的溫布頓新經典

費達拿兩度在決勝局失準，令未失一個發球局的他陷入劣勢，但他沒有放棄，繼續在祖高域的發球局中找裂縫。第四盤局數2：2，他成功打破對方發球局，第7局他再次「破發」，5：2遙遙領前。稍為鬆懈之下首次讓祖高域得到打破發球局機會並成功「破發」，未有影響費達拿以6：4再度扳平，令賽事進入第五盤。

祖高域歷來在溫網第五盤的戰績8勝只曾1敗，是心理質素和體能上乘的反映。與此同時，對上四盤費達拿在發球局相對輕鬆節省下的體能，理應可讓他保留足夠能量「戰鬥到底」。他的發球威力在這盤顯然下降，第6局被祖高域打破發球局一度落後2：4，幸第7局隨即「破發」回敬。非壓力下失誤雙方同時增多，發球雙錯誤、擊球不過網或「狂抽出界」老是常出現，來回板數超長的精彩對拉畫面，也愈來愈多。

祖高域力壓費達拿第五度封王。（美聯社）

今年起溫布頓取消第五盤的「長盤制」引入決勝局，但在12：12時才會應用。戰至局數6：6，發球得分和Ace球較多的費達拿稍佔優勢。費達拿先以一記漂亮抽擊打破祖高域發球局，祖高域又隨即「破發」成功。兩人都累透了，改將力量集中在發球冀減少來回板數。局數一路去到8：8、9：9、10：10，11：11，祖高域的發球局4度刁時後竟保得住，12：12比賽第三度進入Tiebreak。

祖高域再次在決勝局中佔先機，最終細分贏7：3封王，以7：6、1：6、7：6、4：6、13：12五盤三勝擊敗費達拿封王，是他第五度贏得溫網錦標。一場似乎永遠不會終結亦沒有人希望完結的比賽，經過4小時55分鐘激鬥，終於分出高下，並打破2008年拿度與費達拿創下的4小時48分鐘為時最長溫網決賽紀錄。