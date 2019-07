【溫布頓網球賽】一場似乎永不終結的經典　祖高域戰勝費達拿封王

年紀漸大,速度減慢,一度困擾着曾長期處於世界頂端的他。不過這名網球王者在今屆賽事似乎已經找到「不老秘方」。

溫布頓男單決賽,37歲的費達拿面對32歲的祖高域,速度、力量均是現時世界排名第一的後者佔優,朝史上最佳(GOAT)邁進的費天王,憑精準落點和戰術部署,加上全場球迷近乎一面倒的支持,發揮較四強面對拿度時更上層樓。

打足五盤也難分高下,好幾次費達拿距離冠軍只差一小步,可惜最終戰至第五盤12局Tiebreak還是由祖高域勝出。費達拿賽後一句玩笑:「我會嘗試忘記」(I will try to forget),盡顯不甘心之情。