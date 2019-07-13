【溫布頓網球賽】夏納僅55分鐘輕取細威　奪個人第二項大滿貫錦標

今年的溫布頓網球錦標賽女單由夏納與莎蓮娜威廉絲爭標，夏納今仗不斷走動，使莎蓮娜甚為受壓，結果夏納僅花55分鐘就以直落兩盤6：2奏凱，首度在溫布頓封后。

羅馬尼亞的夏納力爭個人第二個大滿貫錦標，她今仗表現十分堅定，甫開局就兩度打破莎蓮娜的發球局，加上「細威」自身失誤較多，夏納一度領先4：0。雖然細威及後站穩陣腳，連續兩局保住發球局，可惜未能收復失地，夏納以6：2先下一城。

夏納僅花55分鐘擊敗莎蓮娜，首度奪得溫布頓冠軍。（路透社）

事實上，夏納今仗不斷走動，屢救險球，使莎蓮娜的擊球壓力甚大，抽擊角度經常過大而出界。夏納在次盤第5局再破細威的發球局，該名羅馬尼亞球手及後再度在莎蓮娜的發球局施壓，連取4局，夏納在「Serving for the Match」中輕鬆連取4分，結果直落兩盤6：2及6：2，僅花55分鐘就擊敗莎蓮娜，繼2018年的法網後，奪得第二個大滿貫錦標。

夏納在今仗表現突出，全場未有給予細威任何機會破發。（路透社）

莎蓮娜在今仗表現不穩，多次非受壓失誤下，未能奪得個人第24項大滿貫錦標。（路透社）

今仗是夏納與細威首於大滿貫決賽碰頭。夏納在晉級過程中先後淘汰15歲的小將歌芙及絲慧杜蓮娜等人，首入溫布頓決賽。細威則是第11次及連續兩年殺入決賽，去屆她以直落兩盤不敵姬芭；她產後三次於大滿貫決賽爭標，但悉數落敗。