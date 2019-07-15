【西甲】基沙文披上巴塞隆拿17號球衣　「這樣離開馬體會很可惜」

法國前鋒基沙文近期以1.2億歐元，由馬德里體育會轉投巴塞隆拿，日前現身魯營球場，其17號球衣正式面世。 基沙文過檔爭標勁敵巴塞，馬體會指「地上最強」未付清違約金，這名法國前鋒表示「馬體會需要接受現實」。

基沙文將穿上17號球衣，成為自1995至96年西甲規定球員需穿上固定球衣號碼後，第3名法國球員穿上「地上最強17號」球衣，之前兩名法國球員為比堤及基斯坦禾。其他知名17號巴塞球員包括雲邦美、基奧雲尼杜斯山度士、柏度洛迪古斯等。

巴塞隆拿上周五宣布，以1.2億歐元啟動基沙文與馬體會合約中的放人條款，並與該名法國國腳簽約5年。不過馬體會其後即時作出指控，指巴塞未有付清2億歐元違約金。

基沙文亮相魯營。（路透社）

馬體會指巴塞未有付清轉會費。（Getty Images）

「對於馬體會（的指控），我感到十分可惜，」基沙文於魯營的發布儀式上說：「我已提早跟他們見面，避免出現他們手足無措的情況，給了足夠時間他們去規劃未來。」

巴塞表示轉會費為1.2億歐元，但馬體會反指金額應為2億，基沙文回應：「雙方已達成協議，但最後有些變動，但馬體會需要接受。」

基沙文就現時情況感到可惜。（Getty Images）

隨時告上FIFA

馬體會指基沙文與巴塞早在季尾就已經達成協議，雖然球季完結後其違約金會降到1.2億歐元，但以馬體會的理論，5月14日時的違約金為2億歐元，故1.2億歐元不足以買斷基沙文，又指會採取行動去維護球會利益。

西班牙傳媒指，馬體會已準備好告上國際足協（FIFA），而且針對基沙文及巴塞隆拿，要求FIFA對他們作出應有處分。

基沙文成為1995至96年後第3名法國球員穿上巴塞17號球衣。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

基沙文自2014年由畢爾包轉投馬體會，為「床單兵團」上陣257場攻入133球。他去年助馬體會奪得歐霸盃冠軍。