【西甲】基沙文轉會現暗湧　馬體會譴責巴塞並拒絕1.2億歐元報價

基沙文轉會巴塞隆拿出現暗湧！ 馬德里體育會發聲明，指基沙文及巴塞早於3月便私下達成協議，極不尊重馬體會，拒絕巴塞1.2億歐元的報價，要求基沙文本周日準時歸隊備戰。

法國射手基沙文在5月宣布今夏離開馬體會，雖然未有公布新東家，但外界認為他將會轉投巴塞隆拿。在基沙文與馬體會的合約，到今年7月後，其解約金便會由2億歐元降至1.2億歐元，故相信這宗轉會到本月便會落實。然而，馬體會昨日突然發表聲明，指基沙文及巴塞上季中已達成協議，拒絕讓基沙文以1.2億歐元離隊。

基沙文今夏為法國出戰國際賽。（Getty Images）

馬體會的聲明稱：「在5月14日，基沙文通知基爾（Miguel Ángel Gil）、施蒙尼及比達（Andrea Berta）將會在季尾離隊。在之後的會面中，馬體會得悉巴塞及球員原來早於3月就達成協議，確切地說，雙方是在2月歐聯16強次回合對祖雲達斯前幾日，他們早在2月中便開展談判。」

巴塞與馬體會在前日就基沙文轉會一事見面，巴塞希望以7月後的解約金額1.2億歐元帶走基沙文，但馬體會拒絕。聲明稱：「馬體會的回應明顯地是拒絕，因為巴塞及球員對球會及球迷極不尊重。」

馬體會認為基沙文及巴塞的做法極不尊重球會。（Getty Images）

馬體會強烈不滿基沙文及巴塞的做法，尤其是巴塞，「在賽季過程中，球會和球員不被允許有類似的行為和接觸。相關規定和條款是為了保護每支球隊的利益。」

馬體會昨日通知了基沙文的團隊，叫這名法國前鋒務必繼續履行與馬體會的合約，並在本周日與球隊會合，開展季前備戰。