【意甲】迪歷特投祖雲達斯簽約5年　身價第二高後衛

19歲的馬菲斯迪歷特（Matthijs DE LIGT）經過近兩個月拉鋸後，終由阿積士轉會祖雲達斯，成為史上轉會費第二高的後衛。

迪歷特與C朗拿度在歐國聯交手後，C朗賽後親自邀請他加盟祖雲達斯，他後來稱一直很欣賞C朗拿度，現在將成為祖雲達斯隊友。意大利天空指迪歷特由阿積士轉會祖雲達斯的費用為7500萬歐元簽約5年至2024，另加1050萬額外獎金。他年薪為750萬歐元，另加獎金。19歲的迪歷特將成史上身價第二高後衛，僅次8465萬歐元的利物浦猛將雲迪積克。

今夏主要轉會（按圖放大）

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迪歷特9歲時加入阿積士的青訓系統，2016年8月起短暫效力阿積士二隊，其於10月從提升至一隊，他迅速憑紮實的傳球、視野及位置感，成為球隊正選。迪歷特在2017年的歐霸決賽中上陣，雖然不敵曼聯屈居亞軍，他以17歲285日之齡披甲，打破在歐洲賽決賽上陣的最年輕球員紀錄。

在2018年3月起，迪歷特被委任成阿積士的隊長。9個月在麥巴比不競逐下，19歲便當選金童獎，成為金童獎設立以來，首個得獎的後防球員。巧合地當時領獎地方同為都靈。

領導才能與生俱來，迪歷特正是好例子。他在阿積士贏得荷甲的慶祝大會，把冠軍獻給告魯夫，說出非等閒19歲年輕球員可以講出的話：「我們還給天上的那個偉大人物（告魯夫）看到，他喜歡看又期望我們踢出的足球。我們一起做到了。」

英超賽程前5輪（按圖放大）

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