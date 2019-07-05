【意甲】保方穿77號球衣　強調施捷斯尼才是祖雲達斯正印門將

保方自2001年起效力祖雲達斯，贏取9屆意甲及1屆意乙，伴隨球會高低起跌。他告別祖雲達斯時淚流披面，誰又想到在巴黎聖日耳門一季後立即「回家」？保方指自己想為祖雲達斯繼續貢獻︰「我不是為了上陣時間才回來，我要準備十足，在需要我時貢獻球隊。我曾與尼馬及麥巴比一同比賽，現在可以與C朗拿度同隊，是非常好的禮物。」

保方不再是祖雲達斯隊長，也不再穿上1號球衣，兩者的主人基亞連尼及施捷斯尼都願意把兩者「歸還」給保方，只是保方拒絕了︰「感謝他們為我提供1號球衣及隊長臂章，但我回來不是為了收回什麼東西。正選門將施捷斯尼應穿上1號，偉大的隊長基亞連尼是合理的隊長。」而保方選了77號，是因為代表了他的過去，於出道時在帕爾馬穿上，為他帶來好運。他只要在意甲再上陣8場，便可打破馬甸尼的意甲上陣紀錄，不過條款中沒有列明最少上陣次數。

保方年屆41歲，來季料是祖雲達斯次選門將。（資料圖片／AP）

保方穿上在帕爾馬時期的77號球衣。（Instagram@juventus）

被問到夢寐以求卻仍未得手的歐聯冠軍，保方道︰「這是最令人期待的獎盃，決賽最快在5月上演，之前10個月都很重要。不能整季只想歐聯，這個想法會成為失敗之始。」保方已與新帥沙利會面，又表示對迪羅斯及托迪沒有留在羅馬而失望。

保方重申施捷斯尼（圖）才是祖雲達斯一號門將。（資料圖片／Getty Images）

+ 16 + 15 + 14

英超頭5輪賽程（按圖放大）