【葡超】安素施丹轉投葡超艾維斯　兩年內效力第4支球隊

施丹長子安素施丹（Enzo Zidane），足球路未如父親般順遂，24歲的他再度轉會，加盟葡超的艾維斯（Desportivo Aves），亦是他在2017年離開皇馬後，第4間效力的球會。

皇馬主帥施丹育有4子，四兄弟亦跟隨父親的腳步，成為足球員。長子安素施丹的足球路並不平坦，在兩年內第4次轉會，在新球季將首度轉戰葡萄牙，加盟葡超的艾維斯，據悉與球隊簽約兩年。

安素施丹來季將轉戰葡萄牙，加盟葡超的艾維斯。（Twitter截圖）

盧卡施丹效力艾拉維斯時，曾與美斯在場上交手。（Getty Images）

24歲的安素施丹，在青年軍時期效力皇馬，在皇馬B隊有不少機會上陣，而他在2017年夏天決定離開皇馬體系，但一直未能找到適合他的球隊。安素在17年夏天加盟艾拉維斯，但僅效力半個球季後，便再次被出售，轉戰瑞士次級聯賽球隊洛桑體育（FC Lausanne-Sport）。安素在半季後再度轉會，被外借至西班牙第三級別聯賽的CF Rayo Majadahonda一個球季，他在去季聯賽上陣33場，但僅錄得1個助攻。

安素施丹在皇馬青年軍效力一段頗長時間，但未能在一隊取得一席位。（視覺中國）

歐洲焦點轉會（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

安素即將效力的艾維斯，在上季葡超以14位完成，僅僅成功護級。艾維斯在2017/18球季爆冷贏得葡萄牙盃冠軍，奪得球隊史上首項錦標。

艾維斯在去季以葡萄牙盃冠軍身份，與波圖爭奪葡萄牙超級盃。（Getty Images）

另外，施丹次子盧卡（Luca Zidane）在早前被球隊外借至西乙的桑坦德，尋找更多的上陣機會。曾代表法國U17出戰歐洲賽的三子菲奧（Theo Zidane）及四子Elyaz，依然在皇馬青年軍中效力。