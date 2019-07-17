【東京奧運】何詩蓓加盟品牌「精英隊」　與世界級金牌泳手並齊

「鐵娘子」賀素（Katinka Hossz）、奧運金牌夏絲唐（Sarah Sjöström）、澳州明將甘寶（Cate Campbell）...... 現在於這些世界級行列裏，增添了何詩蓓（Siobhan）的名字。 這名香港游泳代表今日出席服裝品牌「arena」活動，並正式宣布成為香港首名泳手加盟雲集世界級泳手的「arena Elite-Team」。除此之外，早前Siobhan亦在社交媒體宣布已加入泳會「DC Trident」出戰國際游泳聯賽，當中隊友更包括有「女菲比斯」之稱、奧運5金得主莉迪姬（Katie Ledecky）。

由2015年世錦賽達奧運A標一鳴驚人到兩年前於200米自由泳游下「世界第五」，至今在第3個世錦賽在即前，以香港首泳手加入服裝品牌「arena」的「精英隊」；何詩蓓由香港「游入」世界級，靠的還是努力累積。

何詩蓓正式宣布成為香港首名泳手加盟雲集世界級泳手的「arena Elite-Team」。（楊宇翹攝）

事實該「精英隊」旗下雲集世界級泳手，當中包括「鐵娘子」賀素、奧運金牌夏絲唐、南非名將拿高斯（Chad Le Clos），現在能與眾金牌選手並齊，Siobhan直言是一生榮幸。能與偶像夏絲唐並齊，她指是從來沒有奢望過的機會：「從小就很喜歡夏絲唐，現在與她一起參與精英隊是很榮幸的事，從來沒有想過自己可以與她獲同一水平的肯定。」除此之外，Siobhan亦透露將於品牌合作設計泳衣，惟詳情有待公布。

何詩蓓直言能與偶像夏絲唐並齊，是從來沒有奢望過的機會。（楊宇翹攝）

世界游泳錦標賽今周日韓國光州舉行，Siobhan將於100、200自由泳及接力多線出擊。這名香港「飛魚」直言縱使去屆曾有「世界第五」的名銜，但今屆仍先以個人最佳時間為目標：「200自對手有莉迪姬、夏絲唐，100自有澳州兩名將，均是世界級的人，她們是我的動力希望會推動我游更快；預料接力會游幾項，我們隊伍實力不錯，能夠帶多4人去奧運當然好，但不希望這變成大家的壓力，做好自己就好了。」

何詩蓓將於世界游泳錦標賽於100、200自由泳及接力多線出擊。（楊宇翹攝）

今年5月何詩蓓順利由密歇根大學畢業，其後於大學旗下幼兒園工作，實行邊做邊游。縱使起初有不習慣，但Siobhan直言兩節練習中能與小朋友玩耍，亦是減壓的一部分。惟距離東京奧運餘下約1年時間，這名已奪100、200自奧運參賽資格的香港代表亦宣布已加入泳會「DC Trident」出戰國際游泳聯賽，冀從一眾奧運金牌級泳手身上獲點得着。「ISL（International Swimming League）是專業賽事，泳員加盟不同泳會作賽，我加盟的（DC Trident）包括有莉迪姬、Natalie Coughlin；這是個新鮮經驗，亦可以與世界各地選手做隊友，既可以了解她們泳池以外的性格，試試與她們相處及學習，10月就開始比賽。」