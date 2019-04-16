【游泳】何詩蓓獲Big Ten嘉許　密大第3人奪榮譽獎項

何詩蓓再為香港爭光。 日前於長池游泳錦標賽連奪兩A標殺入東京奧運的何詩蓓（Siobhan），昨日飛回美國隨即獲Big Ten賽會頒發「Medal of Honor」，是密歇根大學歷來泳隊第3人，亦是香港首人。

謙虛、從不自滿、不斷求進，是作為優秀運動員必需具備的條件，何詩蓓對細節的堅持，也成就了她的進步。（盧翊銘攝）

「Medal of Honor」由1951年開頒發，並向運動及學業有卓越表現的準畢業生嘉許。

周日速速奪得女子100米及200米自由泳東奧A標的何詩蓓，昨日回到美國隨即獲Big Ten賽會頒發此獎項，成為密大第3人獲得此殊榮。

何詩蓓（左二）經過多年蛻變，已由小學的「小飛魚」蛻變成世界級泳手。（盧翊銘攝）

5月將畢業的Siobhan年頭以密大隊長身分於Big Ten贏得總亞軍，並奪下個5金2銀的個人獎項。然而修讀心理學的她成續亦彪炳，因此獲大學提名競逐「Medal of Honor」榮譽。

何詩蓓（左）近年在美國密歇根大學就讀、受訓，甚少回港，在海外卻已是知名泳手。（盧翊銘攝）

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