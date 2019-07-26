【東京奧運．倒數一年】未來見　姚潔貞姚錦成陸俊彥　交織五環夢

距離炫麗煙火在東京奧運主場館上空綻放尚餘一年。 堅定的信念能將不可能化成可能——很可能成為香港首項隊際運動登上奧運殿堂的七欖隊、很可能是第一個香港滑板運動員在五環賽場飛躍、很可能時隔4年以母親身分再戰奧運馬拉松。這麼近那麼遠的東京奧運，對姚錦成、陸俊彥和姚潔貞的意義又是什麼？

姚錦成，香港七欖隊隊長，去年在雅加達亞運率隊歴史性摘金，締造歴史。（梁鵬威攝）

奧運是很熱血的一件事，也是我的夢想，真能夠達成的話，我想會比取得了亞運金牌更加激動。 姚錦成

七人欖球在2016年里約奧運成為競賽項目，香港七欖隊華將姚錦成在奧運外圍賽8強，縱然兩次達陣為港隊取得10分，仍不敵勁敵旅薩摩亞無緣奧運。事隔3年，港隊將在11月出戰韓國仁川舉行的東京奧運亞洲區資格賽，這名31歲翼鋒自言是退役前最後一個實現夢想的機會。

「季前隊內氣氛都很強烈，我們都覺得今屆很大機會，很有目標去Fight for。」亞運擊敗日本封王無疑為港隊注下強心針。（梁鵬威攝）

把時鐘的指針撥回去年雅加達亞運決賽，連續第3屆與日本爭冠的港隊，最終為香港奪得64年來首面隊際運動金牌，苦等這面金牌8年的姚錦成賽後哭成淚人，在場香港記者無不動容。力克日本摘下亞運金牌，除引證七欖不只是年度的大球場派對外，亦力證港隊進軍奧運不是僅得「FF」的份兒，「大家現在都很有目標、很興奮去爭取資格，我們都覺得今次機會頗大，主辦國日本已直入奧運，少了個勁敵。無論是練習抑或是出外比賽，隊內氣氛都很強烈」。

日本是主辦國已直接獲得資格，阿成認為少了宿敵下，東京奧運是退役前最大機會實現夢想的時機。（梁鵬威攝）

冀香港隊際運動首闖奧運正賽

有想過一年後站在奧運賽場上的感覺嗎？「嘩！終於完成到運動員生涯中一個好的Ending。」他笑道：「每個運動員都以奧運為目標，每一次都幻想可以在奧運舞台上展現的話，一定是很美好的場景。」假如港隊取得奧運入場券，將是香港欖球歷史上首次打入奧運，也是香港隊際運動項目首闖奧運正賽。「這是很熱血的一件事，也是我的夢想，能夠達成的話，感覺應會很難形容。我想應會比取得了亞運金牌更加激動。」

港隊正為亞洲巡迴賽備戰：「要有一個好的開頭，因為亞巡賽都會與日本等對手對壘，我們目標是前二名。」（梁鵬威攝）

+ 4 + 3 + 2

阿成自加入港隊，日本隊便是香港隊之宿敵，09年東亞運、10年廣州亞運、14年仁川亞運等大賽決賽，港隊均屈居亞軍，直到去年亞運爭回一口氣。日本作為主辦國直接取得奧運資格，香港在外圍賽的主要對手餘下南韓及斯里蘭卡，這一屆就好比借了東風。可是，亞運金牌是強心針，奧運資格只是開始，阿成的目標不只是「一輪遊」參與盛事：「對我來說，不但要取得奧運資格，也很想能在奧運取得好成績。為什麼我會有這麼強烈的想法呢？因為日本在上屆表現出色，入到4強，差一點便踏上頒獎台。這是一個很好的證明，我們都贏過日本，那其實我們都有能力去到這個成績。」

這名土生土長的華將把奧運目標放在4強，笑言希望屆時除了有港隊突圍而出締造歷史外，愛隊紐西蘭、斐濟和英格蘭都能會師4強。

陸俊彥，滾軸運動總會唯一的滑板代表，2014亞洲沙灘運動會極限運動滑板花式個人比拚金牌得主。（梁鵬威攝）

如果可以站在奧運舞台，做到香港滑板歷史上的第一人，應該會是一件幾「正」的事。 陸俊彥

「感覺會Proud of這件事，因為歷史上的第一次有自己出現。」

一年後的2020東京奧運，會是滑板的轉捩點。滑板由街頭走向奧運，成為東奧五個新項目之一，也意味一向被視為「興趣」、「娛樂」的運動，如今擁有奧運光環。可是在香港，滑板運動員仍是一個陌生的稱號，陸俊彥（俊仔）期望能成為創下歷史的第一身，惟坦言目前連參加奧運積分賽都有難度，「因為有些積分賽不關總會事，其實不會動用資源派你出賽」。

滑板在東京奧運被列入比賽項目，欠缺總會支援的俊仔盡力向贊助商爭取出席積分賽。（梁鵬威攝）

香港對滑板不重視，反而培養出板仔的韌性；欠缺總會的支持，便得靠自己找尋贊助商。去年俊仔在亞運會和大型比賽顆粒無收，未能繼續獲得精英運動員資助，他需在7月底的全國賽上贏得前三，才能重返精英計劃，「這樣我便可以申請資助，去海外訓練也好、參加積分賽也好」。他認為近年全世界的滑板水平又再提升，「有機會是亞洲都追不上……只得日本吧」。日本滑板發展比其他亞洲國家更快更前，作為主辦國已取得直入資格，連前港隊單車傳奇黃金寶都認為俊仔不應放棄希望，俊仔說：「他是我們教班（奧夢成真計劃）的阿頭，他對我說日本更勁都只能派最多3個運動員，有機會贏到中國、新加坡等選手便能『攝』到上去，他認為我要去爭取。」

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「海外訓練是需要的，見識和學習外國滑板手的好，就算近一點的大陸也都有很多強手。」他說。（梁鵬威攝）

美國與巴西等滑板強國，早已在3月公布東奧滑板國家隊名單，香港總會早前也成立了香港滑板集訓隊，主要為杭州亞運或其他賽事作培訓。俊仔坦言中國早有省隊準備奧運，極力爭取單項（碗池、街式）打入世界前二十名，「可是我連積分賽都未必去到，連海外訓練都沒有」。沒有專業教練靠自學的滑板運動員，出外交流其實很重要，特別是在香港，「跟勁人一起踩都會有進步，像我想看一些花式，在香港卻沒有人識玩，連在現實看都沒看過。有時你看到人家現場做一次，一齊學、一齊玩，交流一下都會更有概念」。他說有次在澳洲看過人玩：「哦！原來是這樣。」看到別人如何擺腳、平衡，回來再自己多練習，便學會了新的花式。

「想像在奧運踩板，全世界直播都看到有香港人參與其中，真的是很正。」（梁鵬威攝）

「我知道自己的水平不及，但那種面對世界級選手的壓力是需要的。」俊仔認為出外見識是板仔最好的進步途徑。（梁鵬威攝）

盼在世界舞台展現 「香港的滑板就是這樣」

俊仔將獲品牌資助參加9月在中國河南清豐舉行的國際滑板公開賽，是計入奧運積分的5星賽事，他坦言知道自己的水平未達世界級：「平時的偶像都會在那裏，是有壓力的，但我覺得要出去見識，才可以慢慢玩上去。那個壓力跟你平時的比賽是不一樣的，那個心態也是需要的。」成為香港第一人、締造歷史要排除萬難，除了要自身努力取得入場券，還需獲贊助支持訓練，假如能把「奢望」化成「希望」，「去到奧運全力表現自己，即使贏不到，都至少能告訴全世界，究竟香港滑板的水平是怎樣。就像得現在返大陸拍滑板節目，就是我好想讓亞洲人知道『香港的滑板就是這樣』，始終可能因為一些政治因素，內地看少了很多香港的東西」。

「做到香港滑板歷史上的第一人，應該會是一件幾『正』的事！」他一貫爽快口吻說。

+ 6 + 5 + 4

香港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞，首征里約奧運以2小時36分11秒創下當時個人最佳成績，於157名選手中排第39位完成。（資料圖片/李澤彤攝）

我想打破舊有框框，想爭氣並證明做了媽媽、年紀上升都不代表沒有能力。 姚潔貞

香港長跑好手姚潔貞今月初展開奧運資格爭奪戰，即於黃金海岸馬拉松跑出2小時34分07秒，不止比3年前的里約奧運時快兩分鐘以上，更打破陳敏儀2004年創下的香港女子馬拉松紀錄。在田徑奧運標改制下，她直言一年後的東京奧運「絕對是挑戰不可能之不可能」。然而，對於戰勝比賽時肚子不適下刷新港績的這個母親，相信征服42.195公里的，不只是力量而是堅定的信念。

「東京奧運提高了田徑標，絕對是不可能之不可能，但我想為囡囡和後輩作榜樣。」（資料圖片/李澤彤攝）

榮升母親 愈戰愈強締新港績

去年4月誕下女兒陳瑤後，潔貞未有放慢腳步，2月的香港馬拉松半馬封后、一個月後以更快時間在新潟半馬負傷摘銅、剛結束的黃金海岸全馬打破香港紀錄，她坦言產後愈戰愈強，全因當上母親，「囡囡、家人是其中一大原因，其次是家豪（教練）鼓勵，還有隊友一起訓練，與湯樂榆經常面對不同的困難，但只要有恆心便能慢慢跑起」。

奧運是運動員的終極殿堂，有些選手花光力氣都僅是遙不可及的夢想，去屆她是首個達到里約奧運標準的港將，若能連續兩屆出戰五環，對她來說意義遠比獎牌偉大：「田徑奧運標改制後挑戰更大了，絕對是不可能之不可能，但我想為囡囡和後輩作榜樣，難關高但有勇氣嘗試、會跌倒但不輕易放棄、會疲乏但意志不滅，做得比昨日的好就是了。」

潔貞在最強後盾、丈夫陳家豪於黃金海岸馬拉松並肩作戰，打破了塵封15年的香港紀錄。（由Nike提供）

她的堅韌意志成就里約奧運的夢想，來年達成連續兩屆征奧僅是一步之遙，「我也很想打破舊有框框，想爭氣，證明做了媽媽、年紀大了，不代表沒有能力，希望贊助商不會放棄我們這些所謂『老鬼』運動員吧！」事實上，除了常規的運動員訓練外，還要兼顧母親與註冊護士工作，委實不容易。最近她的贊助商廣告因在海報標籤了「註冊護士」而受抨擊，她澄清自知非營養師或藥劑師，只是以用家身分與大眾分享，已跟贊助商商討。

她認為日本主辦奧運對選手有利：「與香港時差不多有利亞洲人，但亦因正值夏天的8月舉行，會有些炎熱，不過路線聽聞較為平坦，相對容易跑。」（資料圖片/羅國輝攝）

這名31歲媽媽跑手在打破香港紀錄前，也經歷無數次挫敗，「產後身體變化很大，起初體力下降，體重難減，亦可能因為要照顧小朋友而休息不足，受傷次數較多，痊癒時間亦較長」。她坦言起初知道奧運標時，很擔心距離目標差很遠；要以排名登上奧運列車最少需多跑一槍，還要保持黃金海岸全馬的相若時間。不過，從不言棄的她有運動員對勝利的執著，也有母親的頑強，期盼她在女兒見證下踏上東京奧運美麗風景的賽道上。