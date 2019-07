【英超亞洲盃】中國傳媒撰文批評曼城　眾星漠視熱情球迷

曼城今夏訪華參加英超亞洲盃賽事,最終12碼不敵狼隊得亞軍。 中國新華社英文網周一(22日)撰文狠批「藍月亮」訪華懶理球迷,要球迷白等,態度傲慢無禮。

新華社記者Jonathan Dixon於英文版網頁撰文,文章標題「中國球迷在自己國土向曼城盡展熱情未得回報(Chinese fans' love for Man City goes unreciprocated on home soil)」,批評曼城訪華只為金錢,有違他們「將精彩足球帶到中國,歡迎本地球迷入場觀賽」的原則。

新華社指中國球迷熱情被曼城冷待。(Getty Images)

有指哥迪奧拿進場未有理會球迷。(Getty Images)

文章開首以上周三南京舉行的曼城4:1大勝韋斯咸一戰,領隊哥迪奧拿進入球場時不理會球迷要求合照、簽名的要求,在兩名保安護送下走到後備席。Dixon寫道:「曼城訪華只是一個商業責任,欠缺熱情、漠視球迷對待。」文章不停引例其他訪華球隊如狼隊,盡能力回應球迷要求,但曼城只是舉辦簽名會,對象是付款的VIP門票,新華社批評曼城的活動全是「向錢看」。

新華社撰文狠批曼坊。(Getty Images)

狠批曼城態度傲慢無禮

Dixon又指多名新華社記者於南京、上海訪問在酒店或活動外等待的一般球迷時,都得到白等多個小時的回應,更指多數球員經過時都無視球迷,直接跳上隊巴或入酒店。他又寫道:「可惜的是對中國球迷及本地傳媒來說,這證明曼城對中國球迷的不尊重。」Dixon作結時說:「曼城自信他們是英超亞洲盃的最大焦點,令他們態度傲慢,與其他球會形成鮮明對比。」