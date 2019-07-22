【英超亞洲盃】中國傳媒撰文批評曼城　眾星漠視熱情球迷

曼城今夏訪華參加英超亞洲盃賽事，最終12碼不敵狼隊得亞軍。 中國新華社英文網周一（22日）撰文狠批「藍月亮」訪華懶理球迷，要球迷白等，態度傲慢無禮。

新華社記者Jonathan Dixon於英文版網頁撰文，文章標題「中國球迷在自己國土向曼城盡展熱情未得回報（Chinese fans' love for Man City goes unreciprocated on home soil）」，批評曼城訪華只為金錢，有違他們「將精彩足球帶到中國，歡迎本地球迷入場觀賽」的原則。

新華社指中國球迷熱情被曼城冷待。（Getty Images）

有指哥迪奧拿進場未有理會球迷。（Getty Images）

文章開首以上周三南京舉行的曼城4：1大勝韋斯咸一戰，領隊哥迪奧拿進入球場時不理會球迷要求合照、簽名的要求，在兩名保安護送下走到後備席。Dixon寫道：「曼城訪華只是一個商業責任，欠缺熱情、漠視球迷對待。」文章不停引例其他訪華球隊如狼隊，盡能力回應球迷要求，但曼城只是舉辦簽名會，對象是付款的VIP門票，新華社批評曼城的活動全是「向錢看」。

新華社撰文狠批曼坊。（Getty Images）

狠批曼城態度傲慢無禮

Dixon又指多名新華社記者於南京、上海訪問在酒店或活動外等待的一般球迷時，都得到白等多個小時的回應，更指多數球員經過時都無視球迷，直接跳上隊巴或入酒店。他又寫道：「可惜的是對中國球迷及本地傳媒來說，這證明曼城對中國球迷的不尊重。」Dixon作結時說：「曼城自信他們是英超亞洲盃的最大焦點，令他們態度傲慢，與其他球會形成鮮明對比。」