【英超亞洲盃】曼城互射12碼不敵狼隊失冠　史達寧錯失良機

英超亞洲盃決賽於上海舉行，去季英超冠軍曼城與狼隊爭標，「藍月亮」在史達寧12碼宴客下，全場未能攻破狼隊大門，最終以互射12碼決勝，曼城以2：3不敵，未能奪走今屆英超亞洲盃冠軍。

曼城在4強以4：1反勝韋斯咸，與狼隊爭冠。曼城主帥哥迪奧拿派出史達寧、奇雲迪布尼及利萊辛尼等任正選，曼城控球率較狼隊優勝，惟未能打破僵局。曼城於上半場早段的一次角球攻勢，中堅拿樸迪近門施射，但太過正中被狼隊門將柏迪斯奧撲出；後者在撲救史達寧的單刀時受傷，幸治療後並無大礙，繼續作賽。

狼隊在互射12碼擊敗曼城，奪得今屆英超亞洲盃冠軍。（視覺中國）

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+ 3 + 2

曼城及後有黃金機會，利萊辛尼博得12碼，可惜劊子手史達寧一射高出，未能先開紀錄。大衛施華在下半場罰球攻門被柏迪斯奧撲出，無功而還，兩軍在法定時間互無紀錄，以互射12碼決勝。

今場表現神勇的柏迪斯奧，3度撲出曼城的12碼，最終曼城以2：3落敗，狼隊首次奪得英超亞洲盃錦標

史達寧在上半場操刀12碼，可惜一飛沖天，未能打開紀錄。（視覺中國）

狼隊門將柏迪斯奧今仗表現神勇，救出3個12碼，成球隊贏波功臣。（視覺中國）

哥迪奧拿賽後表示，雖然球隊落敗，但陣中小將表現不俗，所以甚為滿意：「狼隊今仗防線表現出色，尤其是門將柏迪斯奧，他救出不少險球。今仗隊中的年輕球員發揮不俗，加上新兵洛迪卡斯簡迪逐漸適應，雖然未能奪冠，但我頗為滿意。」

另外，英超亞洲盃的季軍戰，紐卡素憑武藤嘉紀一箭定江山，擊敗韋斯咸，奪得季軍。

球隊雖然落敗，但哥迪奧拿對一眾小將表現滿意。（視覺中國）

新加盟曼城的洛迪卡斯簡迪在今仗亦有披甲。（視覺中國）

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