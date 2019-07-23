【NBA】巫師將提供3年8.6億續約　望圍繞比爾組建球隊

巫帥後衛比爾獲選入明星賽，球隊今夏想盡早與他續約，將提供3年1.11億美元（約8.6億美元）合約，總經理舒柏（Tommy Sheppard）更指會以他為中心組建球隊。

舒柏表示只要香港時間周六續約期一開始，就會即時向比爾提出續約3年1.11年美元，續約於2021至22年開始，比爾可考慮到10月21日，其經理人巴迪史坦（Mark Bartelstein）已表明比爾需時考慮。巴迪史坦說：「比爾將會作出正確決定，巫師班主及高層對比爾很好。」

比爾得到巫師出頂薪續約。（Getty Images）

比爾經理人表示需要時間考慮（Getty Images）

比爾去季場均25.6分、5.5個籃板及5次助攻，是球隊不可或缺的主力。比爾現時合約還有兩年才到期，兩年總值5580萬美元，舒柏指巫師亦對只續約1至2年持開放態度，若比爾不續約，球隊亦無意將他變成交易籌碼。「我們需要向他展示我們是向正確方向組建球隊，我們會圍繞住他組隊，讓比爾與他想合作的球員一起打球。」

比爾成為了巫師不可取替的球員。（Getty Images）

比爾可得到更豐厚合約

雖然舒柏說要以比爾圍中心組建球隊，但《ESPN》指出，比爾來季只要再入選明星賽，就合資格於明夏以5年2.54億超級頂薪（Supermax）續約，就算未能得到Supermax資格，明夏仍可以4年1.55億美元續約。巫師現時就想續約，主要是想得到更多薪酬空間去組隊。