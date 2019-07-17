【NBA】籃網總經理透露杜蘭特加盟原因　未有具體復出時間表

杜蘭特（Kevin Durant）今夏以先簽後換方式，由勇士轉投網隊，這支紐約球隊的總經理馬克斯（Sean Marks），近日於訪問時表示，KD選擇來到布魯克林的原因，正是因為球隊的體制及打法吸引。

馬克斯在美國電台WFAN節目上，指在宣布杜蘭特轉會後與這名明星級前鋒交談，杜蘭特跟他說：「我愛籃網的體制，我愛你們打球的風格及拼命到底的精神，你們從不放棄，做你們對手時，我從不能放鬆。」籃網GM又指雖然未有跟杜蘭特有更多交流，但相信「缺乏溝通」不是一個問題。「我們都知道KD能帶給我們什麼，他的才華是不容置疑的。」馬克斯說。

杜蘭特今夏成為自由身，最後轉投籃網。（Getty Images）

馬克斯透露杜蘭特十分欣賞新東家體制。（Getty Images）

馬克斯憶述：「我們看到一些報道指杜蘭特已於他自己的名單上，劃走了部分球隊，但沒有我們的名字上，就知道我們仍有機會。」杜蘭特於季後賽一傷再傷，總決賽阿基里斯腱撕裂，將要休養一段長時間，馬克斯指籃網上下已經決定「將會交由杜蘭特去決定」何時復出，不會心急要KD出場，希望他可以「100%狀態」重返球場。

杜蘭特2016年轉投勇士，3季內兩奪總冠軍。（Getty Images）

深信巨星領軍 籃網愈變愈強

除了杜蘭特，籃網今夏於自由身市場簽到前塞爾特人控衛艾榮（Kyrie Irving）；教練艾堅遜領軍打出永不言棄的鬥志，現在又有兩大巨星加盟，馬克斯深信籃網會再度進化：「我相信球隊會愈變愈強，我們一直都沒有這種星級球員，大家都有需要去適應改變。」

杜蘭特休養需時，籃網將會讓他決定何時復出。（Getty Images）

馬克斯指兩大巨星「需要推動球文之化」，但不會變成球星主導：「我肯定艾堅遜不會改變自己的執教風格。」KD及艾榮在陣，令到籃網成為東岸一大勁旅，馬克斯十分期待來季的發展。