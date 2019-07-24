【國際冠軍盃】祖雲達斯南京備戰　C朗「襲警」片段引網民熱議

祖雲達斯正在中國的南京備戰季前賽，明日將鬥國際米蘭。網上流傳片段，在祖記的訓練中，有球迷衝入場，警察及保安人員上前制伏，而C朗拿度突然撞向警察，之後笑笑口行開，似是開玩笑。有內地網民認為C朗阻礙警察執行公務，亦有人覺得C朗只是緩解氣氛，更有人笑言是否要行政拘留C朗。

在內地網絡流傳的片段中見到，在昨日祖雲達斯的操練中，有一名身穿黑衫藍褲的球迷衝入場中，約7名黑衣保安馬上趕到，將球迷制伏在地上。C朗拿度等祖雲達斯球星就站在一旁。

C朗突然衝前，撞向警察，相信沒有惡意，只是跟他開玩笑。（網上截圖）

C朗「襲警」逐格睇（按圖放大）

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之後，有位身穿藍衣的警察來到，而C朗突然從隊友身後閃出跳起，笑着撞向警察。那名警察沒有一點笑容，舉起手，做出個「停止」的手勢。C朗撞完人後，走回隊友身邊，大家有說有笑。

C朗「襲警」片段：

Invasione di campo durante l'allenamento della Juventus in Cina 🇨🇳



La reazione di Ronaldo è... 🤷‍♂️ pic.twitter.com/M1j0Js4lqw — Goal Italia (@GoalItalia) July 23, 2019

內地網民意見：

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這段「C朗襲警」的片段在內地的微博及論壇流傳，有網民認為C朗的做法不妥，涉嫌襲警，有留言稱「員警叔叔第一時間回頭感覺差點要打C羅」、「完全可以給C羅來一拳，這貨涉嫌襲警」，但亦有留言為C朗辯護「可能是想緩解緊張的氣氛。事實上我確實覺得沒必要像抓壞人一樣那麼凶」。

C朗昨日出席操練照片：

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季前賽焦點賽程（按圖放大）