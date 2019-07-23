C朗涉2009年強姦指控　美國檢察部門決定不起訴

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）被指在2009年於拉斯維加斯強姦一名美國女子事件，當地檢察部門7月22日稱，由於無法證實案件亳無疑點，因此決定不會起訴C朗。

女事主在2018年8月向拉斯維加斯警方報案，指自己在2009年被C朗強姦，警方其後決定調查。檢察部門用了一年時間，在22日公布調查結果，稱根據現有資料判斷，無法證實C朗涉強姦的指控亳無疑點，所以不會有任何法律行動。

《華爾街日報》及美國娛樂網站TMZ曾披露事主的身份是馬約爾加（Kathryn Mayorga），TMZ22日引述檢察部門報道，指事主在2009年6月13日報案，警方帶她到醫院檢查，但她拒絕指出施襲者身份，加上有關兩人在事發前後的閉路電視片段遺失，結果警方無法展開調查程序。

女事主在2010年與C朗達成和解協議，執法部門自此沒收到她就事件報案。直到2018年8月28日，她要求拉斯維加斯警方再次調查事件，並指證C朗為當日的施襲者。即使事件經過了九年，警方決定展開調查，但最終決定不作起訴。

C朗21日於新加坡為意甲冠軍祖雲達斯上陣對英超球隊熱刺的國際冠軍盃賽事，他一直否認指控，強調有關行為違反個人信念。

（路透社／TMZ）