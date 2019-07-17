【意甲】荷蘭金童迪歷特抵達都靈　即將加盟祖雲達斯

荷蘭中堅馬菲斯迪歷特昨晚飛抵都靈，準備加盟祖雲達斯，與兒時偶像C朗拿度做隊友。迪歷特去季在阿積士表現突出，成為今夏的轉會紅人，最初盛傳他會加盟巴塞隆拿或巴黎聖日耳門，但在荷蘭對葡萄牙的歐國聯後，C朗遊說他來祖記。最終，這名歐洲金童獎得主選擇了「老婦人」。

馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）的去向是今夏轉會窗的熱話，至歐洲時間昨晚終於塵埃落定，祖雲達斯在官方Twitter發布迪歷特飛抵都靈的片段。迪歷特還透過祖記的Twitter發放一段自拍短片，他說：「你好，『斑馬軍團』，我是馬菲斯，很開心來到這裏。」

外國傳媒估計，迪歷特會在今日接受體測。雖然祖雲達斯及阿積士都未有透過轉會細節，但據報這名阿積士最年輕隊長身價高達7500萬歐元，而他轉會祖記後年薪則達1200萬歐元。

迪歷特帶領阿積士去季打入歐聯4強，並贏得荷甲及荷蘭盃冠軍，得到多支歐洲豪門的青睞。最初，巴塞隆拿及巴黎聖日耳門在迪歷特的爭奪戰中領先。不過，在6月的歐國聯決賽，葡萄牙擊敗荷蘭捧盃後，效力祖記的葡萄牙球星C朗拿度遊說迪歷特加盟祖記。

迪歷特昨晚飛抵都靈，落機時跟祖雲達斯球迷打招呼。（祖雲達斯Twitter）

迪歷特賽後證實：「我最初不懂他的意思，我很驚愕，所以不禁笑了，但我沒有說任何話。那場比賽後，我完全沒有想到這方面，我還在失望的情緒之中，腦海中只想着剛剛輸波。」那場歐國聯後，迪歷特加盟祖雲達斯的呼聲愈來愈高。

迪歷特在今年5月講過，C朗是他的兒時偶像。他說：「當我還在花園踢足球的時候，我很想自己成為C朗，尤其他效力曼聯的時間。我的第一件球衣就是他的。」