【國際冠軍盃】皇馬落後兩球下追平阿仙奴　巴利後備上陣有功勞　

盛傳離開皇家馬德里的加里夫巴利，在對阿仙奴的國際冠軍盃中後備上陣入球，還有次護空門，助球隊在落後兩球下追平2：2。在互射12碼，儘管巴利首輪射失，但阿仙奴多人「宴客」，皇馬贏3：2。

在美國時間昨日（7月23日）舉行的國冠盃，皇馬鬥阿仙奴，想不到半場出現兩面紅牌。在9分鐘，阿仙奴前鋒拿卡錫迪的射門，省中皇馬守將拿祖費南迪斯的手部，球證給予阿仙奴12碼，並給拿祖費南迪斯第二面黃牌，將他驅逐離場。

拿卡錫迪親自操刀射入，為阿仙奴開紀錄。在24分鐘，阿仙奴把握踢多一個的優勢，奧巴美揚發揮速度，單刀埋門，推過基羅拿華斯後射成2：0。不過，阿仙奴的希臘守衛柏柏斯達夫普路斯在上半場尾段3分鐘內連領兩面黃牌，在40分鐘被逐，雙方10個對10個，兵工廠半場領先兩球。

拿卡錫迪操刀，為阿仙奴開紀錄。（路透社）

盛傳離隊的加里夫巴利後備入替，取得入球。（法新社）

換邊後，皇馬大換人，夏薩特、賓施馬等離場，華拉尼、艾斯高以及盛傳離隊的加里夫巴利後備登場。西班牙傳媒稱，皇馬希望今夏送走巴利，一度傳巴利接近加盟中超球隊。56分鐘，這名30歲威爾斯球星把握門前混戰，近門射入，為皇馬追成1：2。

3分鐘後，皇馬左閘馬些路傳中，馬高阿辛斯奧射成2：2。然而，阿辛斯奧幾分鐘後與奧巴美揚爭波時受傷，按住左膝，倒在地上，不禁流淚，最終退下火線。主帥施丹賽後表示，阿辛斯奧的傷勢令人擔心，已經送醫治理，看起來不樂觀。

馬些路傳中，助攻馬高阿辛斯奧射成2：2（美聯社）

阿辛斯奧膝部受創，退下火線。（路透社）

加里夫巴利在66分鐘搶點，接應右路傳中一射，被阿仙奴門將撲出。76分鐘，巴利在一次防守角球時護空門，最後兩隊在法定時間踢成2：2，進入互射12碼階段。巴利為皇馬主射首輪，其射門被達米安馬天尼斯穩穩接實。

幸好，之後為皇馬操刀的艾斯高、華拉尼及雲尼斯奧斯祖利亞都射入。相反，阿仙奴5位「劊子手」之中，有3人射失，包括格列沙加、蒙利爾及小將畢頓。最後，皇馬在互射12碼以3：2勝出。

對於巴利的表現，施丹賽後說：「他現在還是皇馬球員，之前沒有上陣，如今登場了，踢得不錯。」但他一而再強調，不清楚巴利的未來。

皇馬對阿仙奴精華片段：

另一場國冠盃，拜仁以1：0擊敗AC米蘭。（Getty Images）

林柏特帶領車路士在日本友賽巴塞隆拿。（Getty Images）

同日另兩場國冠盃，拜仁慕尼黑以1：0擊敗AC米蘭；在上半場補時，甘美治放直線入禁區，哥列斯卡接應射入。至於瓜達拉哈拉及馬德里體育會在90分鐘互交白卷，馬體會在互射12碼贏5：4。

還有一場受注目的球會友賽在日本舉行，由巴塞隆拿對車路士，以1.2億歐元身價加盟巴塞的基沙文正選登場。不過，巴塞中場布斯基斯犯錯，他的傳球被車路士的佐真奴費路截到，譚美阿巴謙推入禁區射入，車路士半場領先1：0。

81分鐘，巴克里在禁區邊拉弓射入，車路士拉開到2：0。在補時，拿傑迪錫亦在禁區外開炮得手，為巴塞追成1：2完場。由阿積士轉投巴塞的荷蘭中場法蘭基迪莊獲得好評，他今仗踢了45分鐘，42腳傳球全部送到隊友腳下。

車路士把握巴塞失誤，由譚美阿巴謙開紀錄。（Getty Images）

拿傑迪錫幫巴塞破蛋。（Getty Images）

巴塞對車路士精華片段：