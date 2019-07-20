【國際冠軍盃】格連活特連續兩仗獻入球　曼聯一球力克國際米蘭

曼聯離開澳洲珀斯後，前往新加坡與國際米蘭出戰國際冠軍盃。17歲小將格連活特在下半場一箭定江山，成為贏波英雄，助曼聯取得國際冠軍盃的首場勝仗。

國際米蘭新帥干地於鬥曼聯前表示，十分欣賞盧卡古；曼聯主帥蘇斯克查今仗未將該名比利時鋒將列入大軍名單，正選派出馬迪爾﹑拉舒福特及連格在前場攻堅，迪基亞亦是在今季季前熱身賽首度登場。

迪基亞首度在今季熱身賽上陣把關。（Getty Images）

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相隔18年後出戰熱身賽，蘇斯克查今天以領隊身份領軍再赴新加坡。雖然今仗是季前熱身，但兩軍絕無欺場，在座無虛席的新加坡國家運動場中獻技。曼聯全場主導戰局，控球率高達6成，並製造21次埋門，遠勝於國際米蘭的8次，惜遲遲未能打開紀錄。

曼聯相隔18年再赴新加坡，當然吸引不少當地球迷入場支持愛隊。（Getty Images）

蘇斯克查在下半場中段調整軍容，一口氣換入格連活特（Mason Greenwood）及鍾達希（Tahith Chong）等多名球員，令前線增添不少活力，帶來不少攻勢。紅魔鬼終在76分鐘打破僵局，楊格直射罰球，國米門將漢丹洛域打出不遠，落在格連活特腳下，該小將扣過對手守衛後勁射破網，連續兩場為曼聯取得入球，曼聯亦憑這個入球以一球力克國米，在國際冠軍盃旗開得勝。

格連活特在禁區內補射，一箭定江山。（Getty Images）

蘇斯克查賽後滿意球隊表現，並盛讚格連活特是個天生的射手，前途無可限量，「格連活特是個天生的射手，他只得17歲，我相信他的入球將陸續有來，從他在場上的自信表現，證明他有能力在一隊的立足」。

曼聯在熱身賽三連勝，蘇斯克查對球隊今仗表現頗為滿意。（Getty Images）

國米新帥干地吃下今季熱身賽首場敗仗。（Getty Images）

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