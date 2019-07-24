【游泳長池世錦賽】歐鎧淳50背無緣晉級　周日混合式接力再爭A標

世界游泳錦標賽進行得如火如荼，今早港隊亦於3項目角逐出線資格。轉戰50背的歐鎧淳在初賽游出28.31秒，總排名列18，僅僅以0.02秒之差失落準決賽資格。

歐鎧淳於次日賽已於100背亮相，今日再次在單項出擊。她在女子50背初賽第三組上陣，最終游出28.31秒。待其餘小組賽完結後，歐鎧淳所造出的時間於48名選手中列18，與最後準決賽席位的第16位時間僅差0.02秒。上月，歐鎧淳曾在環地中海賽造出27.89秒的新港績，惜今日無緣晉級。她事後坦言自己有能力出線：「沒有想必定要晉級，但如發揮到正常水平就一定取下資格，不過游起來感覺不差，而28.31秒亦不是慢的時間。」

歐鎧淳（圖上二）出戰世錦賽50背初賽，游出28.31秒，小組排第5。（楊宇翹攝）

歐鎧淳出戰50背初賽（按圖放大）

+ 3 + 2

日前在100背賽事發揮一般，「淳淳」直言有所失望，但周日女子4x100混合接力，仍有機會衝擊A標。她表示：「最重要接力中的100背要游回好時間；接力，有同伴一起比賽，讓我感覺定一點。」歐鎧淳於50背現為準決賽待定選手，如前16名有2名選手退賽，出賽資格則由該香港代表取代。

歐鎧淳戰畢50背初賽後，坦言自己有出線的能力，「但28.13秒亦不是慢的時間」。（楊宇翹攝）

此外，首次代表香港出戰世界賽的何甄陶，今日在男子100自初賽亮相，最終以50.38秒完成。至於男女4X100混合接力，港隊派出黃筠陶、吳宇軒、林昭光及譚凱琳上陣，並以3分57.07秒、第23名完成。

港將精選圖輯（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

港隊世錦賽賽程（按圖放大）