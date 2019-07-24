【游泳長池世錦賽】史葛拒與孫楊合照被警告　「我跟賀頓同陣線」

英國泳手史葛（Duncan Scott）在昨日的男子200米自由泳決賽中摘銅，賽後拒絕與金牌泳手孫楊合照；國際泳聯更對兩人發出警告。不過，史葛堅稱自己沒有做錯，更批評孫楊：「如果孫楊沒有尊重我們這項運動，為何我要尊重他？」

受禁藥醜聞纏身的中國泳手孫楊成為今屆游泳長池世錦賽的焦點。先在周日的400米自由泳頒獎禮上，奪得銀牌的澳洲泳手賀頓（Mack Horton），拒絕與金牌的孫楊同站頒獎台，遭國際泳聯警告。

到昨晚的200米自由泳頒獎禮，再出現這一幕，得到銅牌的英國泳手史葛拒絕與金牌的孫楊同台合照。孫楊在頒獎禮後對史葛說：「你是失敗者，我是贏家。」結果，兩人同遭國際泳聯警告。

史葛（圖）與俄羅斯泳手Martin Malyutin同得銅牌。（美聯社）

事發經過：

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孫楊對史葛說話片段：

Love how Duncan Scott just smiles pic.twitter.com/gYzW6HBVq5 — Tim (@Ash_worth) July 23, 2019

22歲的史葛表示，他希望透過拒絕合照，以表達自己的立場，他說：「我跟賀頓同一陣線。如果孫楊沒有尊重我們這項運動，為何我要尊重他？我覺得在泳壇之中，很多人都支持賀頓的決定。希望在更多的比賽及項目中出現這種情況。」

男子100米蛙泳冠軍得主阿當比堤（中、Adam Peaty）支持史葛發聲。（美聯社）

男子100米蛙泳冠軍得主阿當比堤（Adam Peaty）支持隊友史葛發聲，他說：「最重要的是，每個運動員都有權發聲，而鄧肯（史葛）就表達了他的立場，觀眾也是。如果觀眾都不想他（孫楊）參賽的話，我不知他為什麼會在這裏。」

另外，蘇格蘭泳手保迪（Cameron Brodie）就在Twitter留言：「我唯一的願望是，孫楊參加更多的比賽，讓其他泳手都有機會公開發聲。」

My only wish is that Sun Yang was racing more events so other athletes had the chance to take such a public stand #BackingMack pic.twitter.com/hawRQx1dt4 — Cameron Brodie (@_Cameron_Brodie) July 23, 2019

今年1月消息指，孫楊的一個血液樣本被破壞，未能如期送驗，卻未受國際泳聯處分。世界運動反禁藥機構（World Anti-Doping Agency, WADA）上告國際體育仲裁法庭，可是要待今年9月才開審，令孫楊可以出戰今屆世錦賽。此事令不少頂級泳手感到憤怒和不滿。