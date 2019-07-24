【游泳長池世錦賽】何詩蓓200自決賽　3大對手有邊個？

何詩蓓去屆世界賽於女子200米自游出「世界第五」，今屆準決賽她亦以總排名第三晉級。惟如若Siobhan今晚要取得香港首面游泳世界賽獎牌，就得跨過柏歷堅妮（Federica Pellegrini）、夏絲唐（Sarah Sjöström）及迪梅絲（Ariarne Titmus）這三關。 香港01記者楊宇翹 韓國光州直擊

昨晚何詩蓓提到去屆在匈牙利的200米自決賽中發現，前列對手於尾段100米發力，最後50米更是決勝關鍵。然而去屆「學師」，今屆這名香港選手劍指獎牌，惟決賽中的三大對手實力強悍。

何詩蓓將於200米自由泳爭牌，決賽今晚7點17分開始。（楊宇翹攝）

意大利泳手柏歷堅妮是「200自專家」，連續5屆在這個項目拿下獎牌。（美聯社）

柏歷堅妮．200自專家

以準決賽成績第一晉級的柏歷堅妮（Federica Pellegrini），為此項目去屆金牌得主，更是世界紀錄保持者。然而說她是「200自專家」亦無錯，皆因這名30歲意大利選手連續5屆於世界賽取下此項賽事的獎牌，預料她今晚勢向衛冕出發。

18歲澳洲新星迪梅絲（中），日前在400米自由泳力壓「女菲比斯」莉迪姬摘金。（Getty Images）

迪梅絲．擊敗莉迪姬的新星

準決賽成績第二晉級、澳州的迪梅絲（Ariarne Titmus）來頭亦不小。年僅18歲的她去年曾在泛太平洋游泳賽公然向莉迪姬挑戰400自由泳，縱使最後失敗而回，她卻未有放棄。日前的400自由泳決賽，這名澳州新星終於一圓所願，壓過莉迪姬取下金牌，可見她的實力及決心絕對有力衝擊更多獎項。

夏絲是何詩蓓自小的偶像，三屆世界賽100蝶得主。（Getty Images）

夏絲唐．何詩蓓自小偶像

夏絲唐（Sarah Sjöström），何詩蓓自小的偶像，三屆世界賽100蝶得主。惟過去幾屆世界賽，夏絲唐200自成績一般，最高排名亦只有第4。日前她更卻遭加拿大新星麥尼爾（Margaret MacNeil）擊敗失落衛冕100蝶，變相今晚的200自決賽就是她的衝金機會。