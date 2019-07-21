【游泳長池世錦賽】香港取4X100自由泳奧運資格　何詩蓓：好開始

香港泳隊再取奧運資格！ 繼何詩蓓早前一連取得100米及200米自由泳奧運資格後，她今日（21日）在世界游泳錦標賽與鄭莉梅、何南慧及譚凱琳，聯手出戰女子4X100米自由泳，香港終成功打入世界前12名，再取一項奧運資格。 香港01記者楊宇翹 光州直擊

香港隊今日（21日）在女子4X100米自由式初賽第2組亮相，與美國、荷蘭、中國同組。港隊四棒泳手依序為鄭莉梅、何詩蓓、何南慧及譚凱琳，合力游出3分40.40秒，取得小組第6名，初賽總成績列第10位。中國、日本、瑞典、澳洲、加拿大、美國、荷蘭及德國則進入決賽。

香港取得女子游泳4X100米自由式接力的東京奧運資格，圖為何南慧接棒一刻。（楊宇翹攝）

奧運游泳接力參賽資格明年5月22日「截標」，每個賽項有16個席位，包括世界錦標賽頭12的隊伍，及扣除前者12隊後最快4隊。

雖然香港隊未能刷新在2014年仁川亞運創出的3分39.94秒紀錄、亦未能闖入決賽，但仍成功以總成績第10名，以世界前12名的身份取得2020東京奧運資格，成為香港至今第三項落實的東京奧運游泳資格。



早前何詩蓓已在香港長池計時賽，一日內連取100、200米自由式東京奧運資格，意味女子4X100接力成為由她取得的第三項東京奧運資格。

游泳世錦賽女子4X100自由式接力，何詩蓓負責第二棒，助香港取得2020東京奧運資格。（楊宇翹攝）

鄭莉梅歸功上屆經驗 何詩蓓籲勿太大壓力



連續兩屆接力隊亦順利游入奧運，今次更以世界錦賽頭12的身分殺入東京，擔起首棒的鄭莉梅直言一切歸功去屆經驗：「上一次我們對接力沒有太多概念，怎樣游也不清晰，但今次我們目標明確。」事實港隊賽前目標為第12名，最終第10完結，小將譚凱琳表示意想不到：「我們想追12， 造出的時間亦一般，但最終順利達標，有點意外。」縱使時間未算最好，今仗由師姐們帶領的譚凱琳、何南惠亦希望其後個人能順利取下100自奧運B標。



賽前表示希望帶領接力隊殺入奧運的Siobhan直言，仍寄望再有多隊接力亮相東京：「今天是個好開始，當然想再有接力隊奪奧運資格，但大家不要太大壓力，做好自己就好了。」