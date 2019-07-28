【荃灣行山路線】登大帽山四方山觀奇石　行城門水塘賞樹林倒影

最近天氣實在不錯，不去行山登高真是「嘥晒」，香港工作壓力大，上山頂減減壓最令人身心康泰呢！今次為大家介紹一條簡單路線：大帽山經四方山至城門水塘。

城門水塘（小牛牛提供）

路線：大帽山茶水亭 > 大帽山 > 四方山 > 麥理浩徑8段 > 鉛礦坳 > 城門水塘 路程：16公里 需時：約5小時

在荃灣食完個靚早餐，先去荃灣西巴士總站坐51號巴土，去到大帽山郊野公園站落車，整理好裝備之後，由大帽山茶水亭出發。首先由大帽山道直上，全程馬路旁行走，車輛雖然不多，但都要小心啊！

途中見到一塊大元寳石，再上就見到「大波波（大帽山地標）」，這個是全港最高的山峰，每天晚上都有一批批龍友帶同長短伙上來等日出，天氣好的話，仲有機會看到雲海。

經過「大波波」之後就開始落山，沿途都是石屎路，一直落山，終於見到泥石路了，亦代表到達四方山，進入麥理浩徑8段，這個山坡很開掦，一大片短草地，周圍滿佈巨石，好似進入了八陣圖。

沿山徑行上落坡幅不算大，相當好行，途中還見到小编最喜愛的小牛牛。牛牛的出現的確為郊野帶來活力和生氣，所以大家不好傷害他們，而且不要餵飼他們呀！

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按圖看清沿途風景、設施▼

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行過一段較長的山徑之後，開始落山，這一段大部分是大石级，不太困難，好快就到達鉛礦坳，右轉進入城門水塘。

這段八成都是石屎路，好平緩，行了不久，到達一條小石橋。從橋邊落就是大成石澗入口，小編今次沒有打算行石澗，所以只拍照留念，不過倒影真令人着迷呢！

繼續往前行，走到接近水塘邊一段路，再左轉落小徑，就見到有一大片泥土地，再直行就到達水塘岸邊。

這裏是電視台常常來拍外景的位置，剛好遇上光線折射，樹林倒影，色澤分明，景色迷人，難怪電視台常常來取景啦。打過卡後返回石屎路，一直走到達城門水塘菠蘿壩，完成今次旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

路線：大帽山、四方山、鉛礦坳、菠蘿壩（徑·香港網頁截圖）

注意事項： ~路程較長，中途没有補給站，帶備充足飲料 ~風高物燥切勿在山上吸煙，容易引起山火，後果嚴重 ~愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】