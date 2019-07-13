【大嶼山行山路線】昂坪出發登彌勒山睇日落　必經天國階梯打卡

今次介紹一條比較簡單的路線給大家，雖然不是正式郊遊徑，但山徑路面大部分都是泥石路，路徑明顯，好適合一些有行山經驗，但係行郊遊徑行到悶的山友。

路線：昂坪>彌勒山郊遊徑>彌勒山頂>彌勒山郊遊徑>昂坪 路程：6公里 需時：3小時

登彌勒山中遇到芒草。（小牛牛提供）

首先在東涌坐23號巴士到昂坪總站落車，整理好裝備之後開始起步，經過大佛正面，旁邊有條石屎路一直行，大約一公里之後就到達法門古道入口。

旁邊沿石級直上，進入彌勒山郊遊徑直上，首段大部分都是石級路，再轉入山徑，這一段就泥石路為主，好快上到小山坡，有一座類似巨型測量儀的物體。這裏比較開掦，背向鳯凰山，周圍還有一「嚿嚿」巨石，可以作為打卡用途。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

按圖看清沿途風景、設施▼

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沿山徑繼續上，這一段開始比較崎嶇，不過不難行，建議穿手套、長褲，避免𠝹傷手。上彌勒山路程唔算長，好快就到達山頂，除了標高柱之外，旁邊還有一些測量儀器在興建中，有重重鐵絲網圍住。

這個山頭是芒草盛放熱點，每逢踏入秋季，芒草就會生長得好茂盛。打完卡沿山徑落山，一口氣落到彌勒山郊遊徑接駁處，這裏還可以近距離見到360纜車。在360救援徑附近有一條長長石級，又被山友稱為「天國階梯」。當天落山正是日落時份，觀賞斜陽美景，完滿了今次開心旅程。

按圖看清沿途風景、設施▼

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行山沿途還發現了一些擁有獨特外觀的植物、果實：

注意事項： ~ 建議先下載行山地圖apps，避免迷路 ~ 有少部分需穿越叢林，建議帶備手套 ~ 愛護郊野清潔人人有責，自己垃圾自己帶走

【本文獲「小牛牛快樂行山郊遊相集by Chan Keung」授權轉載。】