【青衣行山路線】黃昏上山睇日落好去處　俯瞰青馬大橋馬灣風景

在夏天計劃行山，不妨選擇路程較短的路線，方便在黃昏時分上山，避開最酷熱的時間。 青衣自然徑鄰近市區，登至高處，可望青馬大橋及馬灣的開揚景致，還是個觀看日落的好地方。這條行山路線全長約4公里，沿路有極多涼亭及長凳，有樹蔭的路段亦多。

青衣港鐵站A出口出發，行山人士可以在青衣城商場補給。沿港鐵站A1出口去，橫過天橋，進入青衣城2，之後從右邊的玻璃門出去，到巴士總站。今次乘搭九巴248M往長宏邨，約10分鐘一班車，車程也是約10分鐘，到總站長宏邨下車。

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落巴士後沿寮肚路行

在長宏邨巴士總站下車後，沿旁邊的馬路寮肚路上斜。山坡上樹叢茂盛，沿行人路行的話，不算太曬。不久，兩邊的大樹已為馬路搭建了蔭頂。沿馬路轉彎，緩緩上斜，便見到右方有行山徑路口，路口有地圖以及一個寫住「青衣自然徑」的石碑。

民政事務處的介紹稱，青衣自然徑在1998年完工，全部路徑長6.4公里，沿路設有野餐區、觀景亭及健體設施，是一條老少咸宜的行山徑。

沿地圖右方的斜路上山，轉彎接上長樓梯，沿路有欄杆扶手。這段樓梯上得幾急，但不長，而且一直有樹蔭，慢慢行的話，並不辛苦。上完樓梯，匯合石面行山徑，在路口轉右。

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在行山徑的路口，有地圖供行山人士參考。（顏銘輝攝）

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01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

上山路多樹蔭

這段路鋪得非常好，路上有欄杆扶手。此路沿山腰行，上落不多；在茂密的林中，間中會見到油柑頭及汀九橋一帶景色。行約10分鐘，見到此行第一個涼亭，名為回歸紀念亭。涼亭前有分岔路，沿右邊的山路緩緩上斜。一會兒，行到一處「Y」型分岔路口，兩條路皆可抵觀景位置，但見時間尚早，離日落時刻尚遠，故走右邊的遠路。

初段十分好行，沿路大樹參天，綠林成蔭，加上臨近黃昏，完全不覺曬。行了10分鐘左右的輕鬆路，路徑方向一轉，變成全程樓級上山。上了10分鐘樓梯，就行到上3號觀景亭，可以休息一會。不過，四周全是樹林，都看不到景色，但觀景亭周圍有些凳子及健體設施。

離開涼亭，繼續沿行山徑走，途中有個由晨運人士搭建的涼亭。行一段長樓梯，便登上高218米的寮肚山，路旁有三角網測站。行多兩步，就到野餐區。野餐區就像個小花園，正中有棵樹，四周有些長凳，還有一些大石。

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在大石上，可以從樹叢中直望青馬大橋、汲水門大橋、馬灣及大嶼山。另一邊的風景也不遑多讓，近望青衣、荃灣及葵涌的市區景色，遠方是九龍群山，由突出的針山，望到金山，再眺看畢架山及飛鵝山。這個野餐區景觀開揚，是打卡勝地，但比較曬。

2號觀景亭風景一般

離開野餐區，繼續直行，先落一段樓梯，走入林中山路。之後，會見到一個4路匯合的分岔路口，最左邊的一條是走回程的，另外兩條路分別不大，會在稍後會合。是次路線就選中間的一條，會上一段樓梯，之後再落樓梯，來到一個讓晨運人士做運動的地方，園地內有些健體設施及長凳。

繼續沿山徑直行，路勢緩緩向上，最初斜度不高，在樹叢中行得十分舒服。之後，又是一段長樓梯。上完之後，便到2號觀景亭。亭中有長凳，可以稍作休息，但跟之前的觀景亭一樣，風景一般，大多被樹木遮擋。

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從野餐區看青馬大橋。（顏銘輝攝）

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離開2號觀景亭，沿山徑在山脊上行走，很快來到一個分岔口，轉右往1號觀景亭。或者這些觀景亭初建之際，四周樹木不高，遊人可從亭中欣賞風景，但20年後，樹苗也成長起來，矮樹都變高樹，遮擋了景色。遊人為了觀景，在亭後開出新路，只要跨過圍住觀景亭的矮欄，便可出去。

打卡要去1號觀景亭外

沿泥路走，很快便走到開揚位置，可以望到青馬大橋及馬灣的景色。這個位置是這條路線的另一個打卡位置，也是個看日落的好地方。上山看日落，有些人會害怕摸黑落山，但青衣這條路有個好處，看日落的地點與終點很近，看完日落才落山也不怕。

在1號觀景亭附近留到傍晚7時，夕陽沉進大欖一帶山脈後，便啟程落山。離開觀景亭，走回分岔路口，轉右繼續行，基本上全程落山，路上可以見到黃昏下葵青區的風景，而路的兩旁不時見到有長凳，方便由這邊上山的行山人士休息。

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15分鐘落到馬路

一條大路行到底，就會落到青衣西路的終點，由1號觀景亭至此，不過是落了15分鐘。落到馬路，轉左沿行人路走，不久就到了青華苑的巴士站，有巴士到青衣港鐵站，亦有機場巴士路經，可往荃灣、葵芳等地。

這條路線全長約4公里，下午4時25分上山，到傍晚7時多下山，包括影相時間，花了約2小時45分鐘。這條青衣自然徑適合黃昏行，可以觀賞日落，大部分路段都有樹蔭，休息位置極多，但沿途沒有補給或汽水機，行山人士需要帶齊飲料出發。

這條青衣自然徑的指示牌很多，亦很清晰，迷路的機會不高。路程的最高點都是約200米高，上落不多，是合家歡行山之選。大部分都是鋪好的山徑，穿普通運動鞋行也可以。

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