【友賽】利物浦賽和士砵亭　米洛列特彈琵琶　遭曼聯收購目標射破

利物浦門將米洛列特難得正選亮相，結果大出洋相。 在美國時間昨晚的友誼賽，利物浦對士砵亭踢成2：2，連續3場不勝。傳獲曼聯青睞的士砵亭中場波基斯費南迪斯在4分鐘施展重炮，米洛列特犯錯「彈琵琶」，將皮球撲入網窩，令到利物浦先失球。

在美國時間昨晚（7月24日）利物浦在紐約的洋基球場友賽士砵亭，由於首席門將艾利臣比加踢完美洲盃後放假未歸隊，所以米洛列特擔正。原本熱身賽是米洛列特爭取表現、重拾信心的好機會，但這名比利時門將開波4分鐘就犯下大錯。

米洛列特犯錯，波基斯費南迪斯的重炮入網。（Getty Images）

費南迪斯射破米洛列特的十指關片段：

傳獲曼聯青睞的士砵亭中場波基斯費南迪斯，離門超過30碼起右腳狂轟，射出一記弧線，在門前急墜。米洛列特單膝跪地，打算將來球一抱入懷，怎料判斷出錯，皮球彈中他的手入網，令利物浦先失球。

利物浦在20分鐘追平，左閘安德魯羅拔臣傳中，中場佐敦軒達臣頭槌攻門被撲出，門前的奧歷治補中入網。米洛列特在36分鐘差點擺烏龍，士砵亭的巴西中場馬古斯雲達爾禁區頂施射，中柱彈出，剛好彈中米洛列特的背部，幸好皮球是反彈出底線而非入網。

韋拿杜姆幫利物浦射成2：1。（美聯社）

44分鐘，利物浦的阿歷士張伯倫送出斜傳入禁區，韋拿杜姆接應射入，幫球隊領先2：1。米洛列特其實也非一無是處，他在上半場補時連環撲救，在一次士砵亭的角球攻勢中，韋圖近門頭槌一頂，被米洛列特撲出，之後韋圖補射，再被落地快的米洛列特擋出，利物浦半場領先2：1。

馬古斯雲達爾在換邊後為士砵亭追平2：2。（美聯社）

換邊後，利物浦未能保住勝局，開紀錄的波基斯費南迪斯在禁區內急停，一時騙倒了阿歷山大阿諾特，轉用右腳傳中，馬古斯雲達爾在53分鐘一射入網。最終，兩隊踢成2：2。利物浦連續3場熱身賽不勝，之前對多蒙特及西維爾都輸波。

傳獲曼聯青睞的波基斯費南迪斯，今場入球及助攻各一。（美聯社）

利物浦對士砵亭精華片段：