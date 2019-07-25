【游泳長池世錦賽】港隊周日望雙響　歐鎧淳：200自達標增信心

三個接力項目，暫有兩個游入奧運，女子接力的任務已達一半目標。籍今日4x200自順利以總成績第11名取下東京奧運入場券，歐鎧淳亦有望生涯4戰奧運。 縱使最後奧運出賽名單仍待決定，惟歐鎧淳認為今天的成績為周日衝擊100背及4x100混合泳接力注下力量，「個心也定下來」。

女子接力隊今屆世錦賽分別在4x100、200自及100混合式三線出擊，力求以前12名直接取下東京奧運資格。今天以鄭莉梅、何詩蓓、何南慧及歐鎧淳組成的港隊，最終順利以8分04.98秒、第11名摘下入場券，為香港取得第4個奧運資格。分別於兩項接力出戰的小將何南慧直言，欣喜自己能參與其中：「兩個資格自己都有份參與，其實好意外，也是好幸運的事；始終單項來說奧運感覺很遠，但現在有接力隊出賽的可能，已很滿足。」

歐鎧淳（左起）、何南慧、何詩蓓及鄭莉梅的組合為首次合作，並順利為港取下女子4x200自接力奧運資格。（楊宇翹攝）

鄭莉梅擔起首棒，並保持第5位置。（楊宇翹攝）

同樣兩度上陣的鄭莉梅認為，現距離奧運一年時間，自己將以參加更多比賽來備戰，而個人項目的A標爭奪仍會繼續：「過去幾年更少比賽，我想現在要做的準備是透過更多賽事來增強狀態；自己亦希望爭取100自的A標，惟今天取下接力奧運資格助我減少一半壓力。」

何詩蓓接棒後，港隊開始拉開與第6位的新加坡的距離。（楊宇翹攝）

賽前未包太大期望

今日一戰特別之處為最後一棒由歐鎧淳頂上，這名背泳好手事實已逾一年未有參與200自賽事。最終她分段時間造出2分02.63秒，她表示相當滿意：「畢竟很久未有游200自，對上一次大概是一兩年前的馬來西亞賽游吧，所以賽前有點緊張亦不抱大期望；但因是尾棒就必定要全力衝刺，最終時間還算滿意。」

小將何南慧今屆兩度為接力隊出擊，今日擔起第3棒。（楊宇翹攝）

「守尾門」的歐鎧淳其後直言賽前有所緊張，幸最終順利取下奧運資格。（楊宇翹攝）

奧運資格雖「落袋」，最後出賽名單仍有待公布，惟有望4度出戰奧運的歐鎧淳回顧過去幾屆點滴，得出一個覺悟：「要不停適應，以前游長途之後變短途，然後自由式變背泳再兼顧自由式，所以要不停改變自己才會進步；總不能奢望一直重複同一件事就能換取期望的成果，玩法會變，自己就要適應。」

港接力隊周日仍將在4x100混合式接力爭取奧運資格。（楊宇翹攝）

周日接力隊將於4x100混合式出戰，連同首棒歐鎧淳的100米背，港隊將有兩個奧運資格的機會。歐鎧淳坦言混合泳接力資格難度更高，但今日的成果是一支強心針：「混合式接力有更多隊伍參賽，實力也更強，現在休息兩日，加上200自達標讓我心靈上變得安穩。」