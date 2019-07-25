【游泳長池世錦賽】孫楊連賽3日現疲態　800自僅第6無緣頒獎台

在今屆韓國光州世界游泳錦標賽奪兩金的孫楊，在周三晚（24日）出戰800米自由泳決賽得第6名，無緣再踏頒獎台。爭議不斷的孫楊在賽後指，希望能令觀眾感到他的體育精神，並非單純為獎牌而戰。

孫楊於200米及400米自由泳均取得金牌後，連續3日出戰，昨晚轉戰800米自由泳決賽，游出7分45.01秒，以第6名完賽，無緣再添獎牌，但這個時間已是孫楊近4年在800自的最佳成績。意大利選手柏迪亞連尼（Gregorio Paltrinieri）則以7分39.27奪冠。

孫楊連續3日出戰，在800米自由泳決賽略見疲態。（視覺中國）

光州世界游泳錦標賽港將賽程（按圖放大）

在今屆紛爭不斷的孫楊，在賽後顯得平靜，未有因失落獎牌而大發脾氣。他欣然接受賽果，認為自己出戰多個項目後已出現疲態。他直言在疲累下仍堅持出戰，是希望證明自己：「我十分滿意這個成績，我畢竟連續數日的比賽，使我略有疲態。不過，我並非只為金牌而戰，即使疲累也要堅持下去，對意志的訓練同樣重要。」他將會再出戰男子4X200米自由泳接力的賽事。

孫楊雖造出近4年最佳的時間，惜只能以第6位完成。（Getty Images）

孫楊在800自決賽游出7分45.01秒。（Getty Images）

孫楊接二連三成為眾人焦點。孫楊獲世錦賽資格已令多名泳手不滿。其後400米及200米自由泳獎牌得主賀頓（Mack Horton）及史葛（Duncan Scott）分別拒絕與孫楊同台。孫楊及賀頓同被國際泳聯警告。

孫楊的澳籍教練丹尼斯（Denis Cotterell）卻為愛徒抱不平，認為孫楊不應受外界抨擊：「孫楊也有個人情緒，他並不能忽略一切侮辱，畢竟他是人。若果外界對他作出批評，這同樣是對我的侮辱。」